Уряд змінив правила надання субсидій українцям
"З 1 травня 2018 року діє нове правило: субсидія відміняється якщо площа квартири перевищує 120 кв. метрів, а будинку – 200 кв. м, крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Власники такої житлової площі будуть оплачувати послуги у повному обсязі", - повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату КМУ.
Особам працездатного віку, які претендують на субсидію, але не реєструються як безробітні, оскільки працють без оформлення в Україні або за кордоном, органи соцзахисту автоматично рахуватимуть дохід три прожиткові мінімуми – 5286 гривень. Тим, хто є дійсно безробітним, необхідно буде стати на облік до центру зайнятості.
Також з 1 травня 2018 року соціальна норма на газове опалення буде наближена до реальних обсягів споживання і становитиме 4,5 куб.м на 1 кв.м площі, електроопалення – 30 кВт. год на 1 кв.м площі.
"При призначені субсидії на понаднормову площу житла, норма може бути збільшена не більш ніж на 30%", - йдеться у повідомленні КМУ.
Внутрішньо-переміщені особи відтепер зможуть оформити субсидію без договору оренди житла – лише на підставі заяви і декларації, з вказанням складу домогосподарства.
"Заява стане приводом для обстеження матеріально-побутових умов, а сам акт про обстеження – підставою для призначення субсидії", - пояснили у департаменті.
Процедуру отримання субсидій для жителів об’єднаних територіальних громад спрощено: відтепер ОТГ мають право приймати від громадян документи для оформлення субсидії для передачі їх органам соцзахисту населення, механізм повторює практику звернень до сільських і селищних рад.
Зазначається, що уряд проведе преміювання домогосподарств за економію ресурсів за підсумками опалювального сезону, що завершився.
"Під монетизацію підпадають зекономлені домогосподарствами 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубів газу. У грошовому еквіваленті це майже 700 гривень. Субсидіантам необхідно до 1 вересня подати заяву у місцеве управління соцзахисту населення, на підставі якої здійснюватиметься виплата грошової винагороди за енергоефективність", - заявили у КМУ.
Інформацію про наявність економії кожен отримувач субсидії може відслідковувати у своїй платіжці або шляхом звернення до постачальника газу чи електроенергії, якщо вони використовуються для опалення. Обрати спосіб отримання коштів необхідно самостійно.
Нагадаємо, нещодавно на Буковині у сім'ї після перевірки органами соцзахисту забрали субсидію, оскільки ті купили гаджети "Apple". У Заставнівському районі особа отримувала субсидії у сумі 21 тисяча гривень, але при цьому мала змогу придбати продукцію компанії "Apple" на суму 52 тисячі гривень.
Відзначимо, що в лютому 2018 року середній розмір субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг зменшився на 36% у порівнянні з лютим минулого року.
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