ПОЛІТИКА НОВИНИ7 травня у Талліні уряди Фінлядндії та Естонії впере в історії проведуть спільне засідання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряди Фінляндії та Естонії вперше в історії проведуть спільне засідання
На засіданні розглянуть спільні важливі питання, такі як транспортні та цифрові зв’язки
Фото: Scanpix / Postimees
Зустріч відбудеться на честь святкування сторіччя обох країн, повідомляє фінське видання Yle.
Естонія відзначає 100-літній ювілей цього року, Фінляндія відзначила його минулоріч. На засіданні розглянуть спільні важливі питання, такі як транспортні та цифрові зв’язки, зокрема, можливості тунелю між Фінляндією та Естонією, а також спільні справи в ЄС.
"Я досі бачу великий невикористаний потенціал щодо спільних цифрових послуг та обміну інформацією", - заявив фінський прем’єр-міністр Юха Сіпіля.
Нагадаємо, що фінська влада почне видавати посвідку на проживання громадянам не з ЄС, якщо вони запропонують якісну ідею для створення компанії.
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