Уряди Фінляндії та Естонії вперше в історії проведуть спільне засідання

На засіданні розглянуть спільні важливі питання, такі як транспортні та цифрові зв’язки

7 травня у Талліні уряди Фінлядндії та Естонії впере в історії проведуть спільне засідання.

Зустріч відбудеться на честь святкування сторіччя обох країн, повідомляє фінське видання Yle.

Естонія відзначає 100-літній ювілей цього року, Фінляндія відзначила його минулоріч. На засіданні розглянуть спільні важливі питання, такі як транспортні та цифрові зв’язки, зокрема, можливості тунелю між Фінляндією та Естонією, а також спільні справи в ЄС.

"Я досі бачу великий невикористаний потенціал щодо спільних цифрових послуг та обміну інформацією", - заявив фінський прем’єр-міністр Юха Сіпіля.

Нагадаємо, що фінська влада почне видавати посвідку на проживання громадянам не з ЄС, якщо вони запропонують якісну ідею для створення компанії.