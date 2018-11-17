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Усі 19 котелень Сміли підключені до газу, - Зубко

З 12 листопада у місті Сміла Черкаської області запровадили надзвичайний стан
Усі 19 котелень Сміли підключені до газу, 14 котелень працюють у робочому температурному режимі. Соціальна сфера та частина житлового сектору - 57 будинків зі 152 підключені до теплоносія.
Усі 19 котелень Сміли підключені до газу, - Зубко Фото: unian.ua

Про це у п'ятницю в ефірі телеканалу "Інтер" заявив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко, передає прес-служба Кабміну.

"Потрібно спочатку відновити подачу електроенергії. На найбільшій котельні №25, яка обслуговує найбільшу частину житлового сектору, ліквідовано порив електричного кабелю, який підключає насоси як для заповнення системи холодною водою, так і подачі теплоносія мережі діаметром у 500 мм.

Потрібно понад десять годин для заповнення системи під малим тиском для недопущення поривів. Зранку, після заповнення, планується її запуск", - повідомив Зубко.

"Тепер про погане. Міського голови та депутатського корпусу (сподіваюсь не всі, може хтось з депутатів і є в процесі) немає в міськраді, у процесі відновлення теплопостачання участі вони не беруть.

Це вже не безвідповідальність, це злочинна бездіяльність!", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман пригрозив мерам міст відстороненням від посад за зрив опалювального сезону.

Як відомо, з 12 листопада у місті Сміла Черкаської області запровадили надзвичайний стан через відсутність опалення. Відповідне рішення ухвалила міськрада Сміли.

Зазначається, що навчальні заклади закриють на невизначений час. Без тепла залишилися не тільки житлові будинки, а й  лікарні, дитячі садки та школи 80-тисячного міста.

Постачання тепла у Смілі затримують два роки підряд. Проблеми виникли після розірвання договору 2 роки тому з приватною компанією "Смілаенергоінвест", яка постачала тепло містянам 8 років. Все майно передали комунальному підприємству.

Також, Кабмін надасть владі Сміли короткостроковий кредит на 25 млн грндля входження в опалювальний сезон.

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17 11 2018 11:38
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