Ув'язнений в Росії Сущенко написав листа Порошенку

Сущенко зазначив, що буде "терпляче чекати" вирішення його справи

В день свого народження український журналіст Роман Сущенко, ув'язенний в Росії, написав листа президенту Петру Порошенку.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар Святослав Цеголко.

"Я свідомий, що мій арешт переслідує цілком конкретні політичні цілі, які ви, як лідер української нації, і я, її звичайний громадянин і журналіст, добре розуміємо. Мої професійний і громадянський обов’язок, мораль та корпоративна етика не дозволяли піти на співробітництво з системою і прийняти її пропозиції", - написав він.

"З іншого боку чудово розумію, що сподіватися на доброчинність і милосердя моїх, м’яко кажучи, процесуальних опонентів було б наївною ілюзією", - додав він.

Сущенко додав, що буде "терпляче чекати" вирішення його справи.

Цеголко також зазначив, що Порошенко зустрівся з дружиною Сущенка Анжелою та дітьми Юлією і Максимом.

Раніше повідомляли, що Лефортовський суд Москви продовжив арешт українському журналісту Роману Сущенку, обвинуваченому в Росії у шпигунстві, до кінця січня.

Нагадаємо, незаконно затриманий у Росії кореспондент Укрінформу Роман Сущенко внесений у список з обміну, який складають в Об'єднаному центрі звільнення заручників, створеному в СБ України.

Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував українського журналіста Романа Сущенка на два місяці, обвинуваченого в шпигунстві. Водночас ФСБ РФ заявляє, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України

Вчора Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію "Напади на журналістів і свободу ЗМІ в Європі", підготовлену главою української делегації в ПАРЄ Володимиром Ар'євим.

У резолюції є чітка вимога до РФ звільнити журналістів Романа Сущенка та Миколу Семену