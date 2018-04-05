В адміністраціях так званих "ЛДНР" працює 3-5 тисяч російських фахівців, – НАТО

Голова Військового комітету НАТО, чеський генерал Петр Павел заявляє, що Росія, попри свої заперечення, зберігає всі "важливі позиції" в так званих самопроголошених угрупованнях "ДНР" і "ЛНР" на сході України.

Він наголошує, що без значної підтримки, яку надає Росія, угруповання "ДНР" і "ЛНР" "не змогли б вижити".

"Вони (росіяни – ред.) зберігають всі важливі позиції у військовій структурі. Вони також зберігають важливі посади в місцевій адміністрації, і, якщо вдаватися до цифр, згідно із нашими джерелами, в цих структурах працює приблизно від трьох до п’яти тисяч російських фахівців. Росія також суттєво підтримує ці регіони обладнанням – особливо військовою технікою, важким озброєнням, боєприпасами, усіма матеріально-технічними ресурсами. Отже, в принципі, ми можемо сказати, що без значної підтримки Росії ці два регіони не змогли б вижити", – наголосив Павел в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Голова Військового комітету НАТО також заявляє, що "твердо вірить" у мирне врегулювання збройного конфлікту на сході України.

"Чесно кажучи, хоча це, ймовірно, трохи відрізнятиметься від того, що ми чуємо на політичному рівні, я твердо вірю в мирне врегулювання конфлікту на Донбасі. Я вважаю, що залучення більшої кількості летальної зброї призведе до незбалансованості, у відповідь на яку й інша сторона почне доставляти більше летальної зброї", – сказав Павел.

За його словами, НАТО, з одного боку, намагається створити "вправне, сучасне, ефективне" українське військо, здатне впоратись із ситуацією в сфері безпеки своїми власними силами.

"Але водночас ми намагаємося зробити все можливе, щоб також досягти політичного рішення після укладення Мінських угод та, зокрема, поліпшити соціальне становище населення Донбасу", – додав Павел.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко заявив, що в перші місяці з початку АТО ЗСУ вдалося звільнити більше 200 населених пунктів.