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В аеропорті "Бориспіль" упіймали росіянина, якого розшукує Інтерпол

40-річного чоловіка розшукували у Росії ще з минулого року
На Великдень в аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Росії, який перебуває у міжнародному розшуку.
В аеропорті "Бориспіль" упіймали росіянина, якого розшукує Інтерпол Фото: rbc.ua

Зловмисника виявили прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту пропуску "Київ", він зійшов з рейсу "Стамбул-Київ". Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

При цьому 40-річного чоловіка розшукували у Росії ще з минулого року, його хочуть засадити за шахрайство.

У відомстві зауважили, що затриманого шахрая передали взаємодіючим підрозділам.

Нагадаємо, у п'ятницю Служба безпеки України затримала в Одесі громадянина Італії, оголошеного в міжнародний розшук.

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17 04 2017 12:40
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