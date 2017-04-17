В аеропорті "Бориспіль" упіймали росіянина, якого розшукує Інтерпол

40-річного чоловіка розшукували у Росії ще з минулого року

На Великдень в аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Росії, який перебуває у міжнародному розшуку.

Зловмисника виявили прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту пропуску "Київ", він зійшов з рейсу "Стамбул-Київ". Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

При цьому 40-річного чоловіка розшукували у Росії ще з минулого року, його хочуть засадити за шахрайство.

У відомстві зауважили, що затриманого шахрая передали взаємодіючим підрозділам.

Нагадаємо, у п'ятницю Служба безпеки України затримала в Одесі громадянина Італії, оголошеного в міжнародний розшук.