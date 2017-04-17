CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Великдень в аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Росії, який перебуває у міжнародному розшуку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В аеропорті "Бориспіль" упіймали росіянина, якого розшукує Інтерпол
40-річного чоловіка розшукували у Росії ще з минулого року
Фото: rbc.ua
Зловмисника виявили прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту пропуску "Київ", він зійшов з рейсу "Стамбул-Київ". Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.
При цьому 40-річного чоловіка розшукували у Росії ще з минулого року, його хочуть засадити за шахрайство.
У відомстві зауважили, що затриманого шахрая передали взаємодіючим підрозділам.
Нагадаємо, у п'ятницю Служба безпеки України затримала в Одесі громадянина Італії, оголошеного в міжнародний розшук.
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