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В аеропорту Амстердама затримали українців з вкраденими кредитними картами

Під час обшуку в них виявили 33 карти і 6 тис. євро, які виявилися фальшивими
В Амстердамі в аеропорту "Схіпхол" затримали двох українців, які хотіли розплатитися за переліт вкраденими кредитними картами.
В аеропорту Амстердама затримали українців з вкраденими кредитними картами Фото:pravda.com.ua

Під час обшуку в них виявили 33 карти і 6 тис. євро, які виявилися фальшивими, повідомляє видання NOS.

"Чоловіки прямували з Києва до Схіпхола, а потім до Іспанії", - йдеться у повідомленні.

Чоловіки намагалися придбати на борту товари Duty Free, однак перша оплата не вдалася. Після другої спроби члени екіпажу провели перевірку картки. Після посадки чоловіків було заарештовано.

Нагадаємо, що аеропорти США посилять перевірки електронних пристроїв розміром більше мобільного телефону через загрозу терактів.

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31 07 2017 21:56
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