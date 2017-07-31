CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Амстердамі в аеропорту "Схіпхол" затримали двох українців, які хотіли розплатитися за переліт вкраденими кредитними картами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В аеропорту Амстердама затримали українців з вкраденими кредитними картами
Під час обшуку в них виявили 33 карти і 6 тис. євро, які виявилися фальшивими
Фото:pravda.com.ua
Під час обшуку в них виявили 33 карти і 6 тис. євро, які виявилися фальшивими, повідомляє видання NOS.
"Чоловіки прямували з Києва до Схіпхола, а потім до Іспанії", - йдеться у повідомленні.
Чоловіки намагалися придбати на борту товари Duty Free, однак перша оплата не вдалася. Після другої спроби члени екіпажу провели перевірку картки. Після посадки чоловіків було заарештовано.
Нагадаємо, що аеропорти США посилять перевірки електронних пристроїв розміром більше мобільного телефону через загрозу терактів.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
31 07 2017 21:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
No articles