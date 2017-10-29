В аеропорту Києва затримали росіянина за запитом Інтерполу

Чоловіка розшукували правоохоронні органи Росії за шахрайство в особливо великих розмірах

Прикордонники в аеропорту Київ (Жуляни) затримали громадянина Росії, який перебував у міжнародному розшуку.

На росіянина спрацювала база даних Інтерполу під час оформлення пасажирів рейсу Київ-Барселона. Чоловіка 1970 року народження розшукували правоохоронні органи Росії за шахрайство в особливо великих розмірах, - повідомляє Держприкордонслужба.

Наразі про це поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в Києві, своєю чергою шахрая передали співробітникам Національної поліції.

У відомстві зазначили, що з початку року прикордонники реалізували вже майже 2600 спрацювань відповідної бази даних, при цьому виявили понад 1800 порушників закону та понад 180 викрадених транспортних засобів.

Раніше в аеропорту Київ прикордонники затримали громадянина Росії, який перебував у міжнародному розшуку Інтерполу за підозрою в причетності до терористичної організації.

Нагадаємо, казахстанську журналістку та громадську діячку Жанару Ахмет 21 жовтня затримали в Києві через те, що вона начебто перебуває у розшуку по лінії Інтерпол.

Жанара Ахмет втекла в Україну з Казахстану в березні 2017 року. На батьківщині проти неї порушили кілька справ, які вона вважає політично мотивованими.