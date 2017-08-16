В аеропорту Лондона прогримів вибух, - ВІДЕО

Незважаючи на пожежу "Саутенд" працює в нормальному режимі

В ангарі лондонського аеропорту "Саутенд" стався потужний вибух.

"Пожежники і рятувальники зараз працюють на місці події в ангарі, розташованому в північній частині аеропорту", - повідомив представник аеропорту виданню The Sun.

Також додається, що незважаючи на пожежу "Саутенд" працює в нормальному режимі, пасажирам нічого не загрожує.

Вогонь вдалося локалізувати.

На даний момент з'ясовуються всі обставини події. Даних про загиблих або постраждалих в результаті події поки немає.

Як повідомляв iPress.ua, минулого місяця двигун пасажирського реактивного літака спалахнув під час його маневрування в аеропорту Денвера штат Колодрадо.