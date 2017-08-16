CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ ангарі лондонського аеропорту "Саутенд" стався потужний вибух.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В аеропорту Лондона прогримів вибух, - ВІДЕО
Незважаючи на пожежу "Саутенд" працює в нормальному режимі
Фото: The Sun
"Пожежники і рятувальники зараз працюють на місці події в ангарі, розташованому в північній частині аеропорту", - повідомив представник аеропорту виданню The Sun.
Також додається, що незважаючи на пожежу "Саутенд" працює в нормальному режимі, пасажирам нічого не загрожує.
Вогонь вдалося локалізувати.
На даний момент з'ясовуються всі обставини події. Даних про загиблих або постраждалих в результаті події поки немає.
Як повідомляв iPress.ua, минулого місяця двигун пасажирського реактивного літака спалахнув під час його маневрування в аеропорту Денвера штат Колодрадо.
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