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В аеропорту Лондона прогримів вибух, - ВІДЕО

Незважаючи на пожежу "Саутенд" працює в нормальному режимі
В ангарі лондонського аеропорту "Саутенд" стався потужний вибух.
В аеропорту Лондона прогримів вибух, - ВІДЕО Фото: The Sun

"Пожежники і рятувальники зараз працюють на місці події в ангарі, розташованому в північній частині аеропорту", - повідомив представник аеропорту виданню The Sun.

Також додається, що незважаючи на пожежу "Саутенд" працює в нормальному режимі, пасажирам нічого не загрожує.

Вогонь вдалося локалізувати.

На даний момент з'ясовуються всі обставини події. Даних про загиблих або постраждалих в результаті події поки немає.

Як повідомляв iPress.ua, минулого місяця двигун пасажирського реактивного літака спалахнув під час його маневрування в аеропорту Денвера штат Колодрадо.

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16 08 2017 16:49
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