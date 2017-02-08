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В Афганістані підірвали мечеть, десятки загиблих

Інцидент стався в західному Гераті на кордоні з Іраном
В Афганістані стався вибух у шиїтській мечеті, в результаті якого загинули не менше 20 людей
В Афганістані підірвали мечеть, десятки загиблих Фото: twitter.com/tirangabrigade

Про це передає Associated Press з посиланням на місцевих медиків і правоохоронців.

Повідомляється, що інцидент стався в західному Гераті на кордоні з Іраном. В результаті вибуху до лікарні Герата доставили не менше 20 тіл загиблих.

Також відомо, що жодне з терористичних угруповань не взяло відповідальність за теракт. В нападі брали участь двоє бойовиків, один з яких підірвав себе біля входу в мечеть. Другий учасник нападу відкрив вогонь по віруючим, які знаходилися в мечеті.

Зазначимо, Герат - третє за чисельністю населення місто Афганістану, розташоване неподалік від кордону з Іраном, його вважають одним з найбільш мирних міст країни.

Раніше вибух прогримів у столиці Афганістану Кабулі. Тоді загинуло близько 35 людей, понад 40 дістали поранення різного ступеня тяжкості.
 

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02 08 2017 06:29
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