В Афганістані підірвали мечеть, десятки загиблих
Про це передає Associated Press з посиланням на місцевих медиків і правоохоронців.
Повідомляється, що інцидент стався в західному Гераті на кордоні з Іраном. В результаті вибуху до лікарні Герата доставили не менше 20 тіл загиблих.
Також відомо, що жодне з терористичних угруповань не взяло відповідальність за теракт. В нападі брали участь двоє бойовиків, один з яких підірвав себе біля входу в мечеть. Другий учасник нападу відкрив вогонь по віруючим, які знаходилися в мечеті.
Зазначимо, Герат - третє за чисельністю населення місто Афганістану, розташоване неподалік від кордону з Іраном, його вважають одним з найбільш мирних міст країни.
Раніше вибух прогримів у столиці Афганістану Кабулі. Тоді загинуло близько 35 людей, понад 40 дістали поранення різного ступеня тяжкості.
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