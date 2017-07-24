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Вибух у столиці Афганістану: 35 загиблих, - ОНОВЛЕНО

Підірвалася автівка, начинена вибухівкою
24 людини загинуло та понад 40 дістали поранення внаслідок вибуху у столиці Афганістану — Кабулі.
Вибух у столиці Афганістану: 35 загиблих, - ОНОВЛЕНО Фото: AP

Підірвалася автівка, начинена вибухівкою. Про це повідомляє Al Jazeera.

Напад було скоєно приблизно в 7 годин ранку (за місцевим часом) поблизу будинку афганського політика, хазарейського лідера Мухаммеда Могакка. За словами представника поліції Наджіба Даніша, ціль атаки наразі незрозуміла.

Зазначається, що хазарейці відклали демонстрацію, заплановану на понеділок, у зв'язку із терактом.

Оновлення: Згодом інформагентство Reuters з посиланням на джерело на високопоставленого чиновника повідомило, що кількість загиблих зросла до 35 осіб.

Нагадаємо, 22 червня в столиці південної афганської провінції Гельманд, вибухнула бомба, в результаті чого загинули та отримали поранення десятки мирних жителів та представників сил безпеки.

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24 07 2017 09:57
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