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В анексованому Криму обвалилася покрівля хімзаводу Фірташа

Через аварію працює міжвідомча оперативна група
На підприємстві "Кримський Титан", яке розташовується на території анексованого Криму, стався обвал покрівлі.
В анексованому Криму обвалилася покрівля хімзаводу Фірташа Фото: qha.com.ua

"9 серпня близько 4:30 стався частковий обвал покрівлі другого відділення ЦПДТ №1 (цех пігментного двоокису титану - ЕП). В результаті обвалу постраждалих немає. Технологічний процес зупинений, обладнання зупинено, наслідки обвалу локалізовані. На підприємстві створена комісія. Обставини обвалу з'ясовуються", - заявили в прес-службі підприємства, повідомляють "Новини Криму".

"Кримський Титан" виробляє двоокис титану пігментного, червоний залізоокисний пігмент, мінеральні добрива, сірчану кислоту, алюміній сульфат, рідке натрієве скло, залізний і мідний купорос, соду і літій.

За попередньою інформацією, на роботу підприємства обвалення не вплинуло. Загрози для здоров’я співробітників підприємства і подальшого обвалення немає.

Через аварію працює міжвідомча оперативна група.

Відзначимо, що кінцевим бенефеціаром підприємства є бізнесмен Дмитро Фірташ.

Нагадаємо, що у Львові на вулиці Замарстинівській сталася масштабна пожежа на інструментальному заводі.

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09 08 2017 20:37
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