В анексованому Криму обвалилася покрівля хімзаводу Фірташа
"9 серпня близько 4:30 стався частковий обвал покрівлі другого відділення ЦПДТ №1 (цех пігментного двоокису титану - ЕП). В результаті обвалу постраждалих немає. Технологічний процес зупинений, обладнання зупинено, наслідки обвалу локалізовані. На підприємстві створена комісія. Обставини обвалу з'ясовуються", - заявили в прес-службі підприємства, повідомляють "Новини Криму".
"Кримський Титан" виробляє двоокис титану пігментного, червоний залізоокисний пігмент, мінеральні добрива, сірчану кислоту, алюміній сульфат, рідке натрієве скло, залізний і мідний купорос, соду і літій.
За попередньою інформацією, на роботу підприємства обвалення не вплинуло. Загрози для здоров’я співробітників підприємства і подальшого обвалення немає.
Через аварію працює міжвідомча оперативна група.
Відзначимо, що кінцевим бенефеціаром підприємства є бізнесмен Дмитро Фірташ.
Нагадаємо, що у Львові на вулиці Замарстинівській сталася масштабна пожежа на інструментальному заводі.
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