В Анкарі для захисту громадської безпеки заборонили будь-які заходи ЛГБТ-груп

У Туреччині гомосексуалізм офіційно не є забороненим

Турецькі чиновники заборонили проводити в Анкарі будь-які заходи за участі груп, які відстоюють права лесбійок, геїв, бісексуалів, транссексуалів та інтерсексуалів.

Заборона набула чинності в суботу на "невизначений" період і застосовується до показів фільмів, театральних постановок, дискусійних панелей та виставок ЛГБТ, повідомляє The Associated Press.

Канцелярія губернатора Анкари оголосила, що заборона була застосована для захисту "громадської безпеки".

Чиновники вважають, що проведення заходів може спричинити ворожнечу між різними групами та загрожувати "здоров'ю та моралі", а також правам і свободам інших людей.

Хоча в Туреччині гомосексуалізм не заборонений, а численні об'єднання ЛГБТІ юридично зареєстровані в державі, правозахисники кажуть, що люди з ЛГБТ-спільноти стикаються з дискримінацією.

Нагадаємо, що влітку поліція в Стамбулі розігнала учасників маршу за права лесбійок, геїв, бісексуалів і трансгендерів. Гей-прайд у Стамбулі місцева влада напередодні заборонила, пояснивши своє рішення міркуваннями безпеки.