В Анкарі для захисту громадської безпеки заборонили будь-які заходи ЛГБТ-груп
Заборона набула чинності в суботу на "невизначений" період і застосовується до показів фільмів, театральних постановок, дискусійних панелей та виставок ЛГБТ, повідомляє The Associated Press.
Канцелярія губернатора Анкари оголосила, що заборона була застосована для захисту "громадської безпеки".
Чиновники вважають, що проведення заходів може спричинити ворожнечу між різними групами та загрожувати "здоров'ю та моралі", а також правам і свободам інших людей.
Хоча в Туреччині гомосексуалізм не заборонений, а численні об'єднання ЛГБТІ юридично зареєстровані в державі, правозахисники кажуть, що люди з ЛГБТ-спільноти стикаються з дискримінацією.
Нагадаємо, що влітку поліція в Стамбулі розігнала учасників маршу за права лесбійок, геїв, бісексуалів і трансгендерів. Гей-прайд у Стамбулі місцева влада напередодні заборонила, пояснивши своє рішення міркуваннями безпеки.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа