Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Анкарі для захисту громадської безпеки заборонили будь-які заходи ЛГБТ-груп

У Туреччині гомосексуалізм офіційно не є забороненим
Турецькі чиновники заборонили проводити в Анкарі будь-які заходи за участі груп, які відстоюють права лесбійок, геїв, бісексуалів, транссексуалів та інтерсексуалів.
В Анкарі для захисту громадської безпеки заборонили будь-які заходи ЛГБТ-груп Фото: EPA/UPG

Заборона набула чинності в суботу на "невизначений" період і застосовується до показів фільмів, театральних постановок, дискусійних панелей та виставок ЛГБТ, повідомляє The Associated Press.

Канцелярія губернатора Анкари оголосила, що заборона була застосована для захисту "громадської безпеки".

Чиновники вважають, що проведення заходів може спричинити ворожнечу між різними групами та загрожувати "здоров'ю та моралі", а також правам і свободам інших людей.

Хоча в Туреччині гомосексуалізм не заборонений, а численні об'єднання ЛГБТІ юридично зареєстровані в державі, правозахисники кажуть, що люди з ЛГБТ-спільноти стикаються з дискримінацією.

Нагадаємо, що влітку поліція в Стамбулі розігнала учасників маршу за права лесбійок, геїв, бісексуалів і трансгендерівГей-прайд у Стамбулі місцева влада напередодні заборонила, пояснивши своє рішення міркуваннями безпеки. 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 11 2017 17:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Жити за скляною стіною: Чи є доступною вища освіта для глухих і слабкочуючих студентів в Україні?

Жити за скляною стіною: Чи є доступною вища освіта для глухих і слабкочуючих студентів в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.