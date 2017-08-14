Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

В армії США назвали умову для застосування сили проти КНДР

Ситуація навколо Північної Кореї загострилася останнім часом
Військові можливості, які готують Сполучені Штати для захисту від Північної Кореї, можуть застосовуватися тільки в разі провалу дипломатичних і економічних санкцій.
В армії США назвали умову для застосування сили проти КНДР Фото: afp.com

Як передає Голос Америки, про це заявив 14 серпня голова Об'єднаного комітету начальників штабів ВС США генерал Джозеф Данфорд.

Генерал Данфорд зробив таку заяву під час 50-хвилинної зустрічі з південнокорейським президентом Мун Чже Іном, в ході якої також обговорювалися питання провокаційних дій Північної Кореї.

Данфорд у Сеулі розмовляв також з південнокорейськими військовими чиновниками, включаючи міністра оборони Сон Ян Му. Звідти Данфорд поїде до Китаю, а потім до Японії.

Нагадаємо, ситуація навколо Північної Кореї загострилася останнім часом. З початку року попри застереження з боку ООН КНДР неодноразово проводила ракетні випробування.

5 серпня Рада безпеки ООН одностайно ухвалила нові санкції проти Пхеньяна, які можуть обійтися Північній Кореї майже в мільярд доларів США.

Після останніх випробувань балістичних ракет КНДР президент США Дональд Трамп пригрозив країні "вогнем і люттю".

У відповідь на це КНДР заявила про готовність запустити ракету по американському острову Гуам.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 08 2017 20:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.