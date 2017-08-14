В армії США назвали умову для застосування сили проти КНДР

Військові можливості, які готують Сполучені Штати для захисту від Північної Кореї, можуть застосовуватися тільки в разі провалу дипломатичних і економічних санкцій.

Як передає Голос Америки, про це заявив 14 серпня голова Об'єднаного комітету начальників штабів ВС США генерал Джозеф Данфорд.

Генерал Данфорд зробив таку заяву під час 50-хвилинної зустрічі з південнокорейським президентом Мун Чже Іном, в ході якої також обговорювалися питання провокаційних дій Північної Кореї.

Данфорд у Сеулі розмовляв також з південнокорейськими військовими чиновниками, включаючи міністра оборони Сон Ян Му. Звідти Данфорд поїде до Китаю, а потім до Японії.

Нагадаємо, ситуація навколо Північної Кореї загострилася останнім часом. З початку року попри застереження з боку ООН КНДР неодноразово проводила ракетні випробування.

5 серпня Рада безпеки ООН одностайно ухвалила нові санкції проти Пхеньяна, які можуть обійтися Північній Кореї майже в мільярд доларів США.

Після останніх випробувань балістичних ракет КНДР президент США Дональд Трамп пригрозив країні "вогнем і люттю".

У відповідь на це КНДР заявила про готовність запустити ракету по американському острову Гуам.