В армії США назвали умову для застосування сили проти КНДР
Як передає Голос Америки, про це заявив 14 серпня голова Об'єднаного комітету начальників штабів ВС США генерал Джозеф Данфорд.
Генерал Данфорд зробив таку заяву під час 50-хвилинної зустрічі з південнокорейським президентом Мун Чже Іном, в ході якої також обговорювалися питання провокаційних дій Північної Кореї.
Данфорд у Сеулі розмовляв також з південнокорейськими військовими чиновниками, включаючи міністра оборони Сон Ян Му. Звідти Данфорд поїде до Китаю, а потім до Японії.
Нагадаємо, ситуація навколо Північної Кореї загострилася останнім часом. З початку року попри застереження з боку ООН КНДР неодноразово проводила ракетні випробування.
5 серпня Рада безпеки ООН одностайно ухвалила нові санкції проти Пхеньяна, які можуть обійтися Північній Кореї майже в мільярд доларів США.
Після останніх випробувань балістичних ракет КНДР президент США Дональд Трамп пригрозив країні "вогнем і люттю".
У відповідь на це КНДР заявила про готовність запустити ракету по американському острову Гуам.
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