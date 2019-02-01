В Азовському морі з'явився новий катер-перехоплювач

Під час випробувань катер показав швидкість у 45,5 вузлів (84 км/год)

Маріупольський загін морської охорони ДПСУ отримав модернізований катер-перехоплювач проекту UMS-1000.

"Він має відмінні характеристики - потужні двигуни з двоконтурною системою охолодження, два водомети, з реверсивно-рульовими пристроями для забезпечення руху катера вперед і назад, дизель-генератор потужністю 8 КВт для забезпечення роботи агрегатів та систем в найбільш напруженому режимі", - повідомляє у Facebok прес-служба Кабміну.

Там додали, що під час випробувань катер показав швидкість у 45,5 вузлів (84 км/год) і це не є його швидкісною межею.

Нагадаємо, що патрульні катери класу "Айленд", які обіцяли надати США, мають бути в Україні у липні.