Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Барселоні вантажівка з несправними гальмами наїхала на людей

Внаслідок інциденту постраждали семеро осіб
У Барселоні вантажівка, у якої відмовили гальма, наїхала на людей, внаслідок інциденту постраждали семеро осіб.
В Барселоні вантажівка з несправними гальмами наїхала на людей Фото: La Vanguardia

Вантажівка випадково наїхала на шістьох людей, включаючи дітей 11 і 13 років. Інцидент трапився близько п’ятої вечора за місцевим часом у четвер, - повідомляє La Vanguardia.

Очевидці повідомляють, що автомобіль зачепив мотоцикліста та пішоходів, після чого врізався в дерево.

Фото: La Vanguardia

Усі потерпілі зазнали незначних травм, повідомили у міській раді Барселони.

Окрім п'яти пішоходів та одного мотоцикліста постраждав також водій вантажівки.

Згідно з попередньою інформацією, в автомобіля були несправні гальма.

Нагадаємо, 7 квітня в центрі Мюнстера (Німеччина), стався наїзд на пішоходів. Зловмисник спрямував автомобіль на людей, які сиділи на терасі популярного ресторану Grosser Kiepenkerl.

За інформацією видання Sueddeutsche Zeitung, а також телеканалів WDR та NDR, водій вантажного мікроавтобуса – громадянин Німеччини 1969 року, який мав психічні розлади. У його помешканні провели обшук на предмет наявності вибухових речовин.

Видання Spiegel Online зазначає, що нападник – 48-річний мешканець Мюнстера Йенс Р., який в минулому одного разу вже демонстрував проблемну психічну поведінку, він не був відомий поліції як екстреміст.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 04 2018 10:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.