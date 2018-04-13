В Барселоні вантажівка з несправними гальмами наїхала на людей
Вантажівка випадково наїхала на шістьох людей, включаючи дітей 11 і 13 років. Інцидент трапився близько п’ятої вечора за місцевим часом у четвер, - повідомляє La Vanguardia.
Очевидці повідомляють, що автомобіль зачепив мотоцикліста та пішоходів, після чого врізався в дерево.
Фото: La Vanguardia
Усі потерпілі зазнали незначних травм, повідомили у міській раді Барселони.
Окрім п'яти пішоходів та одного мотоцикліста постраждав також водій вантажівки.
Згідно з попередньою інформацією, в автомобіля були несправні гальма.
Нагадаємо, 7 квітня в центрі Мюнстера (Німеччина), стався наїзд на пішоходів. Зловмисник спрямував автомобіль на людей, які сиділи на терасі популярного ресторану Grosser Kiepenkerl.
За інформацією видання Sueddeutsche Zeitung, а також телеканалів WDR та NDR, водій вантажного мікроавтобуса – громадянин Німеччини 1969 року, який мав психічні розлади. У його помешканні провели обшук на предмет наявності вибухових речовин.
Видання Spiegel Online зазначає, що нападник – 48-річний мешканець Мюнстера Йенс Р., який в минулому одного разу вже демонстрував проблемну психічну поведінку, він не був відомий поліції як екстреміст.
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