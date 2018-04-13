В Барселоні вантажівка з несправними гальмами наїхала на людей

У Барселоні вантажівка, у якої відмовили гальма, наїхала на людей, внаслідок інциденту постраждали семеро осіб.

Вантажівка випадково наїхала на шістьох людей, включаючи дітей 11 і 13 років. Інцидент трапився близько п’ятої вечора за місцевим часом у четвер, - повідомляє La Vanguardia.

Очевидці повідомляють, що автомобіль зачепив мотоцикліста та пішоходів, після чого врізався в дерево.

Фото: La Vanguardia