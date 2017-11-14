В Білорусі російського священика на п'ять років посадили в тюрму за сутенерство

Кірєєв в серпні 2017 року збирався перевезти з Вітебська до Росії двох жінок для того, щоб схилити їх до заняття проституцією

Суд у Білорусі визнав винним російського священика Миколи Кірєєва в сутенерстві і засудив до 5 років і 6 місяців позбавлення волі.

За версією слідства, 39-річний Кірєєв в серпні 2017 року збирався перевезти з Вітебська до Росії двох жінок для того, щоб схилити їх до заняття проституцією. Про це повідомляє Медуза.

Як стверджує слідство, він готувався до цього з квітня 2017 року. Жінки, яких він збирався перевезти в Санкт-Петербург, дали згоду займатися проституцією за гроші. Як говориться в обвинувальному висновку, злочин не було доведено до виконання по незалежним від Кірєєва причин.

Кірєєв свою провину заперечував.

Нагадаємо, у березні на Харківщині священик-сепаратист від УПЦ МП опинився в центрі секс-скандалу. Олександр Каневський виявився любителем сексуальних розваг з "жрицями кохання" і шанувальником різних збочень.