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В Білорусі російського священика на п'ять років посадили в тюрму за сутенерство

Кірєєв в серпні 2017 року збирався перевезти з Вітебська до Росії двох жінок для того, щоб схилити їх до заняття проституцією
Суд у Білорусі визнав винним російського священика Миколи Кірєєва в сутенерстві і засудив до 5 років і 6 місяців позбавлення волі.
В Білорусі російського священика на п Фото: соцмережі

За версією слідства, 39-річний Кірєєв в серпні 2017 року збирався перевезти з Вітебська до Росії двох жінок для того, щоб схилити їх до заняття проституцією. Про це повідомляє Медуза.

Як стверджує слідство, він готувався до цього з квітня 2017 року. Жінки, яких він збирався перевезти в Санкт-Петербург, дали згоду займатися проституцією за гроші. Як говориться в обвинувальному висновку, злочин не було доведено до виконання по незалежним від Кірєєва причин.

Кірєєв свою провину заперечував.

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14 11 2017 11:22
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