В Білорусі російського священика на п'ять років посадили в тюрму за сутенерство
За версією слідства, 39-річний Кірєєв в серпні 2017 року збирався перевезти з Вітебська до Росії двох жінок для того, щоб схилити їх до заняття проституцією. Про це повідомляє Медуза.
Як стверджує слідство, він готувався до цього з квітня 2017 року. Жінки, яких він збирався перевезти в Санкт-Петербург, дали згоду займатися проституцією за гроші. Як говориться в обвинувальному висновку, злочин не було доведено до виконання по незалежним від Кірєєва причин.
Кірєєв свою провину заперечував.
Нагадаємо, у березні на Харківщині священик-сепаратист від УПЦ МП опинився в центрі секс-скандалу. Олександр Каневський виявився любителем сексуальних розваг з "жрицями кохання" і шанувальником різних збочень.
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