CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ понеділок, 17 квітня, в аеропорту "Бориспіль" прикордонники затримали громадянку Росії, яка перебуває у міжнародному розшуку за підозрою в тероризмі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В бориспільському аеропорту затримали росіянку, підозрювану в тероризмі
Жінка прибула в Україну з Йорданії з чотирма неповнолітніми дітьми з метою отримання статусу біженця
Фото: АFР
30-річну росіянку розшукували по лінії Інтерполу за статтею "Організація діяльності терористичного угруповання" Карного кодексу Російської Федерації. Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.
Жінка прибула в Україну з Йорданії з чотирма неповнолітніми дітьми з метою отримання статусу біженця. За даним фактом повідомлено Укрбюро Інтерполу в Києві та СБУ.
Фото: ДПСУ
Фото: ДПСУ
Наразі особу разом з дітьми передано співробітникам Національної поліції.
Нагадаємо, на Великдень в аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Росії, який перебуває у міжнародному розшуку.
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17 04 2017 17:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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