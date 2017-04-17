В бориспільському аеропорту затримали росіянку, підозрювану в тероризмі Жінка прибула в Україну з Йорданії з чотирма неповнолітніми дітьми з метою отримання статусу біженця

У понеділок, 17 квітня, в аеропорту "Бориспіль" прикордонники затримали громадянку Росії, яка перебуває у міжнародному розшуку за підозрою в тероризмі.

Фото: АFР

30-річну росіянку розшукували по лінії Інтерполу за статтею "Організація діяльності терористичного угруповання" Карного кодексу Російської Федерації. Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби. Жінка прибула в Україну з Йорданії з чотирма неповнолітніми дітьми з метою отримання статусу біженця. За даним фактом повідомлено Укрбюро Інтерполу в Києві та СБУ.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ Наразі особу разом з дітьми передано співробітникам Національної поліції. Нагадаємо, на Великдень в аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Росії, який перебуває у міжнародному розшуку.

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