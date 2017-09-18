В Британії оприлюднили фото другого підозрюваного у причетності до теракту в Лондоні
Фарруха та ще одного 18-річного біженця з Іраку, імені якого наразі не називають, зараз допитує поліція. Зі сторінки Фарруха у Facebook стало відомо, що він походить з столиці Сирії Дамаска. Про це повідомляє Independent.
Обоє підозрюваних – вихованці відомих у Британії прийомних батьків - Пенелопи та Річарда Джонсів. За своє життя вони допомогли сотням сиріт та були нагороджені орденом Британської імперії.
Їхній будинок у графстві Суррей продовжує залишатись в оточенні поліції. У суботу у ньому відбулися обшуки.
Обох біженців підозрюють у причетності до п’ятничного теракту на станції лондонського метро Parsons Green. Унаслідок вибуху саморобного вибухового пристрою постраждали 29 осіб.
Першим поліція затримала 18-річного підозрюваного у приморському місті Дувр. Там він, імовірно, хотів придбати квиток до французького Кале.
Пізніше стало відомо про затримання у західному районі Гаунслоу 21-річного Фарруха.
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