У метро Лондона стався вибух, - ФОТО

Поліція поки не повідомила, чи розглядається цей вибух як теракт

У лондонському метро на станції "Парсонс Грін" стався вибух.

В задній частині поїзда вибухнув білий контейнер.

Фото: metro.co.uk

Кілька людей дістали опіки обличчя, у них згоріло волосся. Про загиблих в результаті інциденту нічого не повідомляється, - повідомляє Громадське з посиланням на місцеву газету Metro.

Фото: metro.co.uk

Поліція поки не повідомила, чи розглядається цей вибух як теракт.

Фото: metro.co.uk

Нагадаємо, 25 серпня чоловік, озброєний 1,2-метровим мечем, напав на поліцейських біля Букінгемського палацу в Лондоні.