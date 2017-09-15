CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ лондонському метро на станції "Парсонс Грін" стався вибух.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У метро Лондона стався вибух, - ФОТО
Поліція поки не повідомила, чи розглядається цей вибух як теракт
Фото: metro.co.uk
В задній частині поїзда вибухнув білий контейнер.
Фото: metro.co.uk
Кілька людей дістали опіки обличчя, у них згоріло волосся. Про загиблих в результаті інциденту нічого не повідомляється, - повідомляє Громадське з посиланням на місцеву газету Metro.
Фото: metro.co.uk
Поліція поки не повідомила, чи розглядається цей вибух як теракт.
Фото: metro.co.uk
Нагадаємо, 25 серпня чоловік, озброєний 1,2-метровим мечем, напав на поліцейських біля Букінгемського палацу в Лондоні.
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