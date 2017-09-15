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У метро Лондона стався вибух, - ФОТО

Поліція поки не повідомила, чи розглядається цей вибух як теракт
У лондонському метро на станції "Парсонс Грін" стався вибух.
У метро Лондона стався вибух, - ФОТО Фото: metro.co.uk

В задній частині поїзда вибухнув білий контейнер.

Фото: metro.co.uk  

Кілька людей дістали опіки обличчя, у них згоріло волосся. Про загиблих в результаті інциденту нічого не повідомляється, - повідомляє Громадське з посиланням на місцеву газету Metro.

Фото: metro.co.uk  

Поліція поки не повідомила, чи розглядається цей вибух як теракт.

Фото: metro.co.uk  

Нагадаємо, 25 серпня чоловік, озброєний 1,2-метровим мечем, напав на поліцейських біля Букінгемського палацу в Лондоні.

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15 09 2017 11:14
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