В Британії після виборів консерватори офіційно втрачають більшість в парламенті

Так звані підвішені парламенти, коли жодна з партій не отримує більшості в Палаті громад, рідко трапляються у країні

Консерватори не змогли отримати абсолютну більшість у парламенті, Британію очікує так званий підвішений парламент.

Згідно з останніми даними, після оголошення 635 з 650 місць, консерватори отримують 308 депутатських місць (станом на 8.20 ранку за київським часом), втративши 11. Про це повідомляє "Європейська правда".

Навіть якщо консерватори отримають перемогу на виборчих округах, які ще залишилися, то вони все одно не зможуть набрати 326 місць, необхідних для формування уряду більшості.

На 28 мандатів збільшується фракція лейбористів – до 259.

Ліберальні демократи – отримують наразі 12 мандатів, що на 5 більше, ніж зараз.

Шотландська національна партія втрачає 21 депутатське місце та отримує 34 мандати.

Натомість UKIP (Партія незалежності Великої Британії) – ключовий натхненник референдуму про вихід зі складу ЄС, наразі втрачає свого єдиного представника у парламенті.

Зазначимо, що так звані підвішені парламенти, коли жодна з партій не отримує більшості в Палаті громад, рідко трапляються у країні (у 1974 та 2010 роках).

У такому випадку є два варіанти розвитку подій.

Перший - переговори між лідерами партій і їх командами в спробі сформувати новий коаліційний уряд, щоб хтось із лідерів двох головних партій - Тереза Мей або Джеремі Корбін - став прем'єр-міністром та зайняв резиденцію на Даунінг-стріт, 10.

Другий варіант - це коли лідер однієї з партій може спробувати стати на чолі уряду меншості, не вступаючи ні в які принципові угоди з іншими партіями, натомість намагаючись заручитися їх підтримкою при голосуванні по кожному конкретному законопроекту.

Дострокові парламентські вибори в Британії відбулись після рішення прем'єр-міністра країни Терези Мей розпустити парламент, щоб зміцнити парламентську більшість перед початком переговорів з Брюсселем. Крім того, необхідність виборів Мей пояснила тим, що в парламенті країни немає єдності з питання виходу Великобританії з Європейського союзу. За вихід з союзу громадяни країни проголосували на референдумі в червні 2016 року.

Попередні вибори до британського парламенту пройшли 7 травня 2015 року. Перемогу на них здобула Консервативна партія, що набрала 36,9% голосів (330 мандатів). Лейбористи отримали підтримку 30,4% виборців (232 мандати), Шотландська національна партія - 4,7% (56 мандатів).

Зазначимо, згідно з результатами опитування YouGov, Консервативна партія Великої Британії, яку очолює прем'єр-міністр Тереза Мей, втратить більшість у парламенті після виборів.