В Британії співробітниця зоопарку була убита тигром
Як повідомляє місцева поліція, тигр пройшов за огорожу, за якою була співробітниця, і напав на неї. Жінка загинула на місці.
У поліції поки не встановили, коли і як тварина опинилася в тому ж місці, де і загибла співробітниця.
Інцидент стався в зоопарку Hamerton Zoo Park в місті Хантингдон графства Кембриджшир. Відвідувачі зоопарку були видалені після нападу тигра. Про це повідомляє ВВС.
Смерть доглядачка "не викликає підозр", заявили в поліції. Адміністрація зоопарку вважає подію нещасним випадком.
В адміністрації зоопарку підкреслюють, що у тигра не було можливості вибратися з вольєра так, щоб опинитися поруч з відвідувачами.
"Безпека відвідувачів аж ніяк не була поставлена під загрозу", - йдеться в заяві.
Як розповіли відвідувачі зоопарку в бесіді з ВВС, загибель доглядача не викликало паніки.
"Співробітники зоопарку побігли до вольєрів з тиграми і левами, а нам веліли покинути територію. Однак через 20 хвилин всіх впустили назад", - сказав один з очевидців.
У зоопарку Hamerton, що відкрився в 1990-му році, містяться малайзійські і бенгальські тигри, гепарди, вовки, а також різні види птахів і рептилій.
Тигри в парку містяться з 2001 року. У минулому році зоопарк побудував новий вольєр для малайзійських тигрів.
У жовтні 2008 року із зоопарку втік гепард. Його виявив дев'ятирічний хлопчик на задньому дворі свого будинку.
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