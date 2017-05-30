В Британії співробітниця зоопарку була убита тигром

Співробітниця зоопарку недалеко від британського міста Хантінгдон в графстві Кембриджшир загинула, опинившись в одному вольєрі з тигром.

Як повідомляє місцева поліція, тигр пройшов за огорожу, за якою була співробітниця, і напав на неї. Жінка загинула на місці.

У поліції поки не встановили, коли і як тварина опинилася в тому ж місці, де і загибла співробітниця.

Інцидент стався в зоопарку Hamerton Zoo Park в місті Хантингдон графства Кембриджшир. Відвідувачі зоопарку були видалені після нападу тигра. Про це повідомляє ВВС.

Смерть доглядачка "не викликає підозр", заявили в поліції. Адміністрація зоопарку вважає подію нещасним випадком.

В адміністрації зоопарку підкреслюють, що у тигра не було можливості вибратися з вольєра так, щоб опинитися поруч з відвідувачами. "Безпека відвідувачів аж ніяк не була поставлена ​​під загрозу", - йдеться в заяві. Як розповіли відвідувачі зоопарку в бесіді з ВВС, загибель доглядача не викликало паніки. "Співробітники зоопарку побігли до вольєрів з тиграми і левами, а нам веліли покинути територію. Однак через 20 хвилин всіх впустили назад", - сказав один з очевидців. У зоопарку Hamerton, що відкрився в 1990-му році, містяться малайзійські і бенгальські тигри, гепарди, вовки, а також різні види птахів і рептилій. Тигри в парку містяться з 2001 року. У минулому році зоопарк побудував новий вольєр для малайзійських тигрів. У жовтні 2008 року із зоопарку втік гепард. Його виявив дев'ятирічний хлопчик на задньому дворі свого будинку.

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