В Дубаї планують зібрати ДНК всіх жителів міста для запобігання хворобам

Програма торкнеться навіть тих, хто не є громадянами Об'єднаних Арабських Еміратів

В Дубаї влада анонсувала проект по довгостроковому поліпшенню здоров'я жителів міста. Вони хочуть зібрати ДНК трьох мільйонів чоловік, що проживають в Дубаї, і побудувати базу даних геномів всього району.

Ініціатива стала частиною проекту Dubai 10X, який спрямований на якнайшвидше впровадження технологій, які, ймовірно, стануть стандартом в найближчі 10 років.

Асоціація здоров'я Дубаї розраховує "перевернути" процес генетичних досліджень. Вчені використовують штучний інтелект, який буде аналізувати дані геномів і зіставляти їх з тими, хто вже постраждав від якоїсь хвороби або був підданий вірусу. У разі збігу пацієнтові розраховують допомогти до появи проблем зі здоров'ям. Відзначається, що програма торкнеться навіть тих, хто не є громадянами Об'єднаних Арабських Еміратів.

В останній стадії проект повинен перетворити Дубаї в лідера геномної медицини: місто планує налагодити співробітництво з фармацевтичними компаніями для спрямованого лікування генетичних захворювань і запобігати хворобам, впливаючи на спосіб життя людей в групі ризику.

Перший етап проекту обіцяли розпочати протягом найближчих двох років. За цей час місто почне збір зразків ДНК і будівництво лабораторій. Невідомо, як будуть вирішувати питання із захистом цих даних.