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В двох містах Росії провели мітинг в підтримку кримських татар

На заході розгорнули плакат зі словами "Крим – це Україна" й завершили акцію гаслом "Слава Україні! Героям слава!"
У Москві російські активісти з групи "Стратегія-18" провели акцію на підтримку кримських татар.
В двох містах Росії провели мітинг в підтримку кримських татар Фото: slovoidilo.ua

Зокрема, вони виступили за передачу на материкову Україну з анексованого Криму засудженого до 8 років колонії Ахтема Чийгоза.

"Ми вимагаємо, щоб громадянина України Чийгоза екстрадували в Україну. І якщо він щось зробив не так, щоб його судили за українськими законами", – сказала одна з ініціаторів акції Віра Лаврешина, пвідомляє "Радіо Свобода".

На заході розгорнули плакат зі словами "Крим – це Україна" й завершили акцію гаслом "Слава Україні! Героям слава!".

Низка активістів також виступили у відеозверненні щодо кримця Рената Параламова, якого катувала ФСБ у Криму.

За словами Лаврешиної, за акцією стежили російські силовики.

Напередодні, 18 вересня, близько десятка громадських активістів вийшли ввечері на Невський проспект у Санкт-Петербурзі, продовжуючи безстрокову акцію протесту проти політики російської влади щодо кримських татар, яку громадські активісти вважають дискримінаційною.

Активістка петербурзького демократичного руху "Солідарність" Ольга Смирнова підкреслила, що Чийгоз є "знаковою фігурою". Суворий вирок йому вона вважає вироком "здоровому глузду та національній гідності самої Росії".

Смирнова також нагадала про випадки тортур і викрадення людей в анексованому Криму й навела як приклад ситуацію кримця Рената Параламова, якого 13 вересня відвезли в невідомому напрямку люди в масках і без розпізнавальних знаків після обшуку в його будинку, після чого він повідомив про тортури та вибивання свідчень. На думку Смирнової, такі дії є "поверненням до сталінської практики".

Учасники пікету висловили думку, що ці переслідування стали прямим наслідком анексії Криму, й російські громадяни мають рано чи пізно усвідомити спільну відповідальність за дії влади країни.

Нагадаємо, 11 вересня Верховний суд анексованого Росією Криму засудив до восьми років ув'язнення в колонії заступника голови меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза.

Згодом захист Чийгоза подав апеляцію на вирок окупаційного суду у Криму. Адвокат Микола Полозов зазначив, що подав дві скарги - від себе та арештованого.

Справу Чийгоза російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – стосовно Чийгоза і окремо стосовно інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.

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19 09 2017 13:49
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