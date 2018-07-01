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В Ідлібі вибухнув нашпигований вибухівкою автомобіль: щонайменше 23 людини загинули

Десятки поранених
У сирійському Ідлібі вибухнув нашпигований вибухівкою автомобіль. Щонайменше 23 особи загинули, з яких семеро - цивільні. Десятки людей отримали поранення.
В Ідлібі вибухнув нашпигований вибухівкою автомобіль: щонайменше 23 людини загинули Фото: aa.com.tr

Про це пише AP.

Повідомляється, що начинений вибухівкою автомобіль підірвали поблизу штаб-квартири ісламістського збройного угруповання "Аджнад аль-Кавказ", яке пов'язують із "Фатах аш-Шам" (раніше "Фронт ан-Нусра").

Поки жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за атаку.

Нагадаємо, терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за вибух у Кабулі 4 січня, внаслідок якого загинуло 11 людей і 25 дістали поранення.

 

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07 01 2018 23:40
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