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В Індії фотографи врятували вовка, який застряг у пластиковому контейнері, - ФОТО

Контейнер з-під їжі, ймовірно, викинули місцеві жителі
В Індії фотографи-любителі врятували дикого вовка від неминучої смерті. Його голова застрягла всередині пластикового контейнера.
В Індії фотографи врятували вовка, який застряг у пластиковому контейнері, - ФОТО

Група фотографів помітила вовка поблизу озера Нагпур в центральній Індії. Ймовірно, вовк шукав їжу всередині контейнера і застряг. Судячи з виснаженого вигляду тварини, вовк пробув у пастці тривалий час. На щастя, в контейнері були отвори, завдяки чому тварина могла дихати і пити воду, інформує Daily Mail.

Фотографи подзвонили в лісовий департамент, фахівці якого відловили вовка, переконалися, що у нього немає поранень і відпустили на свободу.

"Селяни викидають використані контейнери, де хочуть, що призводить до таких випадків. Коли ми побачили зграю вовків, ми були настільки захоплені, що вирішили простежити за ними, щоб зробити фото. Але раптово побачили молодого вовка, який застряг. Інші вовки спостерігали за ним на відстані. Ми були налякані - нас троє, а вовків десяток. Молодий вовк здавався дуже слабким і виснаженим від голоду", - розповіла одна з учасниць групи.

На початку червня 2018 року, на півдні Таїланду загинув чорний дельфін, у шлунку та горлі якого застрягли 80 пластикових пакетів.

Нагадаємо, що пластикове сміття, яке не розкладається десятиліттями, стає причиною загибелі тварин у всьому світі. Країни Європи поступово відмовляються від одноразових пластикових побутових предметів.

Єврокомісія планує заборонити ряд одноразових продуктів із пластику й фактично штрафувати країни-члени Євросоюзу за пластикове сміття, яке не підлягає вторинній переробці.

Сьогодні стало відомо, що петиція про відмову від поліетиленових пакетів набрала в Україні достатню кількість голосів і передана на розгляд до Адміністрації Президента.

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06 07 2018 14:43
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