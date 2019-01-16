В Індії побили жінку, що увійшла в заборонений храм і спровокувала протести
Традиційно вхід до цього храму був закритий для жінок віку, коли в них є менструація, тобто від 10 до 50 років, повідомляє BBC.
У вересні минулого року Верховний суд Індії скасував цю заборону, але протестувальники, що захищали традиційний уклад, все одно не давали жінкам можливості потрапити в будівлю храму.
Канака Дурга розповіла поліції, що після тривалого переховування повернулася додому, але там її побила її ж власна свекруха. Наразі жінка перебуває в лікарні.
Друзі постраждалої кажуть, що її сім'я не підтримує її рішення увійти до храму Сабірмала. Члени родини вважають, що своїм вчинком вона образила зокрема й їхні почуття.
"Вони не хотіли, щоб вона поверталася додому, бо вірять, що вона заплямувала їхнє ім'я. Її оточення теж сприйняло вхід до храму негативно", - розповів Прасад Аморе.
Постраждала вже написала заяву на свою свекруху, яка, за словами жінки, "побила її дерев'яною палицею", розповів офіцер місцевої поліції агентству AFP.
Наскільки серйозними є травми, правоохоронці не повідомляють.
Канака Дурга і Бінду Амміні увійшли до храму на початку січня перед світанком. Вони намагалися зробити ще 24 грудня, але тоді їм завадили протестувальники.
Представники храму тоді оголосили, що своїм вчинком жінки його "осквернили". Будівлю закрили на годину, аби провести там "ритуали очищення".
У керівництві штату Керала подію назвали історичною. Місцева влада підтримує вердикт суду, що дозволяє жінкам входити до храму.
Більшість індуїстських храмів дозволяють вхід жінкам, якщо у них в цей час немає менструації, але Сабарімала - один з тих, двері якого закриті для жінок широкої вікової категорії.
Додамо, у перший день нового року індійські жінки утворили 620-кілометровий живий ланцюг, вимагаючи гендерної рівності. Акція зібрала, за різними оцінками, від 3 до 5 млн учасниць.
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