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В Індії розслідують зґвалтування восьмимісячної дитини

Дівчинка пережила тригодинну операцію
У столиці Індії Делі зґвалтували восьмимісячну дівчинку. Попередньо у злочині підозрюють її двоюрідного брата.
В Індії розслідують зґвалтування восьмимісячної дитини Фото: sputnik.kg

Як повідомляють місцеві ЗМІ, немовля перебуває у місцевій лікарні в критичному стані.

28-річного підозрюваного заарештували, повідомили в поліції, пише "ВВС Україна".

Інцидент стався в неділю, але широкого розголосу набув у понеділок після повідомлення місцевих ЗМІ.

Керівник Делійської комісії для жінок Сваті Малівал, яка відвідала немовля в лікарні в понеділок ввечері, назвала отримані дівчинкою травми "жахливими".

Малівал написала у Twitter, що дівчинка пережила тригодинну операцію.

"У центрі інтенсивної терапії лікарні могли чути, як "кричить її серце". В неї жахливі травми внутрішніх органів", - сказала вона.

Згодом Сваті Малівал написала інше повідомлення у Twitter.

"Що робити? Як Делі може спати, коли в столиці жорстоко ґвалтують 8-місячну дитину? Ми стали такими черствими чи просто приймаємо це як нашу долю?", - йдеться у повідомленні.

Пані Малівал також запостила звернення до прем'єр-міністра Нарендра Моді про те, що для захисту дівчат у країні необхідні "більш суворі закони та поліцейські ресурси".

Нагадаємо, у Індії затримали ще одного дядька 10-річної дівчинки, яка восени народила дитину. Правозахисники кажуть, що перший затриманий залишається у в'язниці. Звинувачень із нього не зняли. Його справа перебуває в суді, що спеціалізується на злочинах проти дітей. Підозрюваний поки не коментував справу.

Вагітність дівчинки виявили в середині липня, коли вона поскаржилася на біль у животі. Суд відхилив прохання про аборт через великий термін вагітності, переривання якої оцінили як "надто ризиковане".

 

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30 01 2018 13:51
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