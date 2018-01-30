В Індії розслідують зґвалтування восьмимісячної дитини
Як повідомляють місцеві ЗМІ, немовля перебуває у місцевій лікарні в критичному стані.
28-річного підозрюваного заарештували, повідомили в поліції, пише "ВВС Україна".
Інцидент стався в неділю, але широкого розголосу набув у понеділок після повідомлення місцевих ЗМІ.
Керівник Делійської комісії для жінок Сваті Малівал, яка відвідала немовля в лікарні в понеділок ввечері, назвала отримані дівчинкою травми "жахливими".
Малівал написала у Twitter, що дівчинка пережила тригодинну операцію.
"У центрі інтенсивної терапії лікарні могли чути, як "кричить її серце". В неї жахливі травми внутрішніх органів", - сказала вона.
Згодом Сваті Малівал написала інше повідомлення у Twitter.
"Що робити? Як Делі може спати, коли в столиці жорстоко ґвалтують 8-місячну дитину? Ми стали такими черствими чи просто приймаємо це як нашу долю?", - йдеться у повідомленні.
Пані Малівал також запостила звернення до прем'єр-міністра Нарендра Моді про те, що для захисту дівчат у країні необхідні "більш суворі закони та поліцейські ресурси".
Нагадаємо, у Індії затримали ще одного дядька 10-річної дівчинки, яка восени народила дитину. Правозахисники кажуть, що перший затриманий залишається у в'язниці. Звинувачень із нього не зняли. Його справа перебуває в суді, що спеціалізується на злочинах проти дітей. Підозрюваний поки не коментував справу.
Вагітність дівчинки виявили в середині липня, коли вона поскаржилася на біль у животі. Суд відхилив прохання про аборт через великий термін вагітності, переривання якої оцінили як "надто ризиковане".
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