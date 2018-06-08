В Індонезії через землетрус загинули понад 90 осіб

На острові Ломбок на півдні Індонезії ввечері в неділю стався землетрус магнітудою 6,9, після якого було ще 120 афтершоків. У результаті катаклізму загинула 91 людина. Кількість жертв не остаточна і, ймовірно, тільки зростатиме.

Кількість постраждалих перевищує 200 осіб, повідомляє Reuters.

Епіцентр землетрусу був на півночі острова, недалеко від міста Матарам, у якому живуть 300 тисяч осіб. При цьому поштовхи були такими потужними, що відчувалися навіть на сусідньому Балі.



Фото: EPA/UPG

Влада Індонезії повідомила про можливе цунамі і рекомендувала місцевим триматися подалі від узбережжя, але через кілька годин попередження скасували.

Індонезія розташована на островах, які входять у так зване "тихоокеанське вулканічне вогняне кільце" - одну з найбільш сейсмонебезпечних зон планети.