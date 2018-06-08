Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Індонезії через землетрус загинули понад 90 осіб

Кількість жертв може збільшитися
На острові Ломбок на півдні Індонезії ввечері в неділю стався землетрус магнітудою 6,9, після якого було ще 120 афтершоків. У результаті катаклізму загинула 91 людина. Кількість жертв не остаточна і, ймовірно, тільки зростатиме.
В Індонезії через землетрус загинули понад 90 осіб Фото: EPA/UPG

Кількість постраждалих перевищує 200 осіб, повідомляє Reuters.

Епіцентр землетрусу був на півночі острова, недалеко від міста Матарам, у якому живуть 300 тисяч осіб. При цьому поштовхи були такими потужними, що відчувалися навіть на сусідньому Балі.


Фото: EPA/UPG

Влада Індонезії повідомила про можливе цунамі і рекомендувала місцевим триматися подалі від узбережжя, але через кілька годин попередження скасували.

Індонезія розташована на островах, які входять у так зване "тихоокеанське вулканічне вогняне кільце" - одну з найбільш сейсмонебезпечних зон планети.

Нагадаємо, 30 липня на горі Рінджані на індонезійському курортному острові Ломбок у результаті землетрусу виявилися заблокованими понад 500 альпіністів і туристів.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 08 2018 10:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору

Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.