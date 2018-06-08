В Індонезії через землетрус загинули понад 90 осіб
Кількість постраждалих перевищує 200 осіб, повідомляє Reuters.
Епіцентр землетрусу був на півночі острова, недалеко від міста Матарам, у якому живуть 300 тисяч осіб. При цьому поштовхи були такими потужними, що відчувалися навіть на сусідньому Балі.
Фото: EPA/UPG
Влада Індонезії повідомила про можливе цунамі і рекомендувала місцевим триматися подалі від узбережжя, але через кілька годин попередження скасували.
Індонезія розташована на островах, які входять у так зване "тихоокеанське вулканічне вогняне кільце" - одну з найбільш сейсмонебезпечних зон планети.
Нагадаємо, 30 липня на горі Рінджані на індонезійському курортному острові Ломбок у результаті землетрусу виявилися заблокованими понад 500 альпіністів і туристів.
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