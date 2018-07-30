Понад 500 альпіністів і туристів застрягли на індонезійському острові через землетрус

Рятувальні служби сподіваються евакуювати всіх за добу

На горі Рінджані на індонезійському курортному острові Ломбок у результаті землетрусу виявилися заблокованими понад 500 альпіністів і туристів.

Землетрус магнітудою 6,4 бала, зафіксований у неділю на індонезійському острові Ломбок, призвів до загибелі 14 осіб, 160 отримали травми. Зруйновано десятки будівель, пошкоджена міська інфраструктура, повідомляє Reuters з посиланням на рятувальні служби країни.



Фото: reuters.com

Рятувальники вживають заходів з надання допомоги застряглим на горі людям, забезпечуючи їх безпечний спуск. Відповідальність за операцію з порятунку покладено на національний парк гори Рінджані.

Представник рятувальної служби запевнив, що всіх людей, які залишилися на горі, буде евакуйовано впродовж одного дня.

Додамо, на горі Рінджані на індонезійському курортному острові Ломбок у результаті землетрусу виявилися заблокованими понад 500 альпіністів і туристів.