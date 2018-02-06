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В Ірані розбився військовий літак

Пілотам літака вдалося катапультуватися
В іранській провінції Ісфахан розбився літак ВПС Ірану.
В Ірані розбився військовий літак Фото: Getty Images

"У винищувача виникли технічні проблеми після вильоту з повітряної бази Шахід Бабаей у провінції Ісфахан для здійснення тренувального польоту і опівдні він розбився поблизу села Хасанабад" - повідомили в ВПС Ірану, передає Reuters.

Пілотам літака вдалося катапультуватися. Медики, які прибули на місце події, доправили постраждалих до лікарні.

Додаткові обставини інциденту не наводяться.

Нагадаємо, що в авіакатастрофі пасажирського літака Boeing 737 на Кубі загинули 110 людей.

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02 06 2018 17:34
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