CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ іранській провінції Ісфахан розбився літак ВПС Ірану.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Ірані розбився військовий літак
Пілотам літака вдалося катапультуватися
Фото: Getty Images
"У винищувача виникли технічні проблеми після вильоту з повітряної бази Шахід Бабаей у провінції Ісфахан для здійснення тренувального польоту і опівдні він розбився поблизу села Хасанабад" - повідомили в ВПС Ірану, передає Reuters.
Пілотам літака вдалося катапультуватися. Медики, які прибули на місце події, доправили постраждалих до лікарні.
Додаткові обставини інциденту не наводяться.
Нагадаємо, що в авіакатастрофі пасажирського літака Boeing 737 на Кубі загинули 110 людей.
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02 06 2018 17:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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