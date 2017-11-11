В Ірані розбився винищувач

У південній іранській провінції Фарсу зазнав аварії військовий винищувач Су-22, пілот загинув.

Про це повідомляє Trend News Agency з посиланням на іранський державний телеканал IRINN TV.

"Сьогодні вранці у південній провінції Фарсу в Ірані розбився іранський військовий літак, що належить КВІР (Корпус Вартових Ісламської революції)", - йдеться у повідомленні.

Інцидент стався о 8:00 за місцевим часом.

Винищувач Су-22 під час бойових навчань зазнав аварії біля міста Сарвестан.

Пілот літака загинув.

Слідчі групи були відправлені на місце події. З'ясовуються причини аварії.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії розбився гелікоптер, на борту якого перебував принц Мансур бін Мукрін і кілька високопоставлених чиновників, зокрема губернатор провінції Ансур.