НОВИНИУ південній іранській провінції Фарсу зазнав аварії військовий винищувач Су-22, пілот загинув.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Ірані розбився винищувач
Літак брав участь в бойових навчаннях
Су-22
Про це повідомляє Trend News Agency з посиланням на іранський державний телеканал IRINN TV.
"Сьогодні вранці у південній провінції Фарсу в Ірані розбився іранський військовий літак, що належить КВІР (Корпус Вартових Ісламської революції)", - йдеться у повідомленні.
Інцидент стався о 8:00 за місцевим часом.
Винищувач Су-22 під час бойових навчань зазнав аварії біля міста Сарвестан.
Пілот літака загинув.
Слідчі групи були відправлені на місце події. З'ясовуються причини аварії.
Нагадаємо, у Саудівській Аравії розбився гелікоптер, на борту якого перебував принц Мансур бін Мукрін і кілька високопоставлених чиновників, зокрема губернатор провінції Ансур.
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11 11 2017 11:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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