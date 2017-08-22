В Італії стався землетрус, є жертви
Про це повідомила місцева влада, передає Associated Press.
Епіцентр землетрусу знаходиться недалеко від Іскії, на глибині 10 кілометрів (6 миль). Згідно з даними Національного відділення вулканології Італії, сила землетрусу склала 3,6 балів. У той же час Геологічна служба США оцінює його в 4,3 бала, а Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр – 4,5 балів.
#UltimOra Sisma #Ischia, convocato comitato operativo della Protezione civile #Canale50 https://t.co/0kxapzvQk0 pic.twitter.com/9RWVrCLvyA— Sky TG24 (@SkyTG24) 21 серпня 2017 р.
За словами місцевих жителів, кілька будівель у місті Казаміччола зруйновано.
Нагадаємо, що 9 серпня щонайменше 13 осіб загинули і 175 травмовані в результаті землетрусу в Цзючжайгоу на південному сході Китаю.
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