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В Італії стався землетрус, є жертви

Кілька будівель у місті Казаміччола зруйновано
В результаті землетрусу силою 3,6 бала на острові-курорті Іскія в Італії одна людина загинула, доля ще сімох людей на даний момент не встановлена.
В Італії стався землетрус, є жертви Фото: @angelomangiante

Про це повідомила місцева влада, передає Associated Press.

Епіцентр землетрусу знаходиться недалеко від Іскії, на глибині 10 кілометрів (6 миль). Згідно з даними Національного відділення вулканології Італії, сила землетрусу склала 3,6 балів. У той же час Геологічна служба США оцінює його в 4,3 бала, а Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр – 4,5 балів.


За словами місцевих жителів, кілька будівель у місті Казаміччола зруйновано.

Нагадаємо, що 9 серпня щонайменше 13 осіб загинули і 175 травмовані в результаті землетрусу в Цзючжайгоу на південному сході Китаю.

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22 08 2017 06:51
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