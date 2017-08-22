В Італії стався землетрус, є жертви

Кілька будівель у місті Казаміччола зруйновано

В результаті землетрусу силою 3,6 бала на острові-курорті Іскія в Італії одна людина загинула, доля ще сімох людей на даний момент не встановлена.

Про це повідомила місцева влада, передає Associated Press.

Епіцентр землетрусу знаходиться недалеко від Іскії, на глибині 10 кілометрів (6 миль). Згідно з даними Національного відділення вулканології Італії, сила землетрусу склала 3,6 балів. У той же час Геологічна служба США оцінює його в 4,3 бала, а Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр – 4,5 балів.

За словами місцевих жителів, кілька будівель у місті Казаміччола зруйновано.

Нагадаємо, що 9 серпня щонайменше 13 осіб загинули і 175 травмовані в результаті землетрусу в Цзючжайгоу на південному сході Китаю.