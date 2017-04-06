В Італії постраждали 1000 осіб внаслідок тисняви під час трансляції матчу ЛЧ, - ВІДЕО Семирічний хлопчик знаходиться в критичному стані, у дитини травми голови і грудної клітини

В Італії в результаті тисняви, що виникла на площі Сан-Карло в Турині під час трансляції футбольного матчу "Ювентус" - "Реал", постраждали більше 600 уболівальників, в тому числі діти.

Фото: ANSA

Після закінчення матчу один з футбольних фанатів запустив петарду і закричав, що це бомба. Люди злякалися гуркоту. Сотні людей в паніці почали розбігатися і падали. Про це повідомляється на сайті torino.repubblica.it. #UltimOra #Torino, sale a un migliaio il numero dei feriti in piazza San Carlo #Canale50 https://t.co/0kxapzvQk0 pic.twitter.com/wBPYCudcNd — Sky TG24 (@SkyTG24) 4 червня 2017 р. Семирічний хлопчик знаходиться в критичному стані. У дитини травми голови і грудної клітини. Оновлення: Кількість потерпілих зросла до 1 тис. Двоє із потерпілих – у критичному стані, пише Football Italia. "Понад 1000 осіб постраждали під час перегляду матчу фіналу Ліги чемпіонів минулої ночі, жінка і чотирирічна дитина залишаються в критичному стані", - йдеться в повідомленні. Нагадаємо, в суботу, 3 червня, пройшов фінальний матч Ліги Чемпіонів. "Реал" обіграв "Ювентус" з рахунком 4-1.

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