В Італії постраждали 1000 осіб внаслідок тисняви під час трансляції матчу ЛЧ, - ВІДЕО
Після закінчення матчу один з футбольних фанатів запустив петарду і закричав, що це бомба. Люди злякалися гуркоту.
Сотні людей в паніці почали розбігатися і падали. Про це повідомляється на сайті torino.repubblica.it.
#UltimOra #Torino, sale a un migliaio il numero dei feriti in piazza San Carlo #Canale50 https://t.co/0kxapzvQk0 pic.twitter.com/wBPYCudcNd— Sky TG24 (@SkyTG24) 4 червня 2017 р.
Семирічний хлопчик знаходиться в критичному стані. У дитини травми голови і грудної клітини.
Оновлення:
Кількість потерпілих зросла до 1 тис. Двоє із потерпілих – у критичному стані, пише Football Italia.
"Понад 1000 осіб постраждали під час перегляду матчу фіналу Ліги чемпіонів минулої ночі, жінка і чотирирічна дитина залишаються в критичному стані", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в суботу, 3 червня, пройшов фінальний матч Ліги Чемпіонів. "Реал" обіграв "Ювентус" з рахунком 4-1.
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