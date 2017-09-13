В Італії загинула сім'я, упавши в кратер вулкана
За попередніми даними, всі троє померли, надихавшись шкідливими газовими випарами. Точну причину їх смерті встановить медекспертиза.
Згідно з даними поліції, 12-річний хлопчик провалився в тріщину, яка відкрилася нещодавно в забороненій для відвідування туристами зоні. Батьки, намагаючись врятувати сина, впали услід за ним. Свідком трагедії став 7-річний брат загиблого хлопчика. Що залишився в живих хлопчика передали органам опіки, його повинні забрати родичі. Сім'я приїхала в Неаполь на відпочинок з венеціанської провінції. Про це повідомляє газета La Repubblica з посиланням на поліцію.
Видання зазначає, що тріщина, в яку провалилися три людини, могла розширитися після недавніх дощів.
Мер знаходиться поруч з вулканом міста Поццуолі пообіцяв створити комісію, яка займеться перевіркою умов безпеки в туристичних зонах Сольфатара.
Вулкан Сольфатара знаходиться на Флегрейскіх полях близько Неаполя. Більшість вулканів в цій місцевості не діють. Кратер Сольфатара є поглиблення в землі, з якого виходить вулканічний пар.
Нагадаємо, на початку року у Гватемалі як мінімум три туристи загинули під час сходження на вулкан Акатенанго через різке зниження температури повітря.
Согласно данным полиции, 12-летний мальчик провалился в трещину, которая открылась недавно в запрещенной для посещения туристами зоне. Родители, пытаясь спасти сына, упали вслед за ним. Свидетелем трагедии стал 7-летний брат погибшего мальчика. Оставшегося в живых мальчика передали органам опеки, его должны забрать родственники. Семья приехала в Неаполь на отдых из венецианской провинции.
Издание отмечает, что трещина, в которую провалились три человека, могла расшириться после недавних дождей.
Мэр находящегося рядом с вулканом города Поццуоли пообещал создать комиссию, которая займется проверкой условий безопасности в туристических зонах Сольфатара.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59b8da3d9a7947f909ca2907?from=newsfeed
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