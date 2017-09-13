В Італії загинула сім'я, упавши в кратер вулкана

В італійському Неаполі сім'я - 12-річний син, його мати і батько - загинули, упавши в кратер вулкана Сольфатара.

За попередніми даними, всі троє померли, надихавшись шкідливими газовими випарами. Точну причину їх смерті встановить медекспертиза.

Згідно з даними поліції, 12-річний хлопчик провалився в тріщину, яка відкрилася нещодавно в забороненій для відвідування туристами зоні. Батьки, намагаючись врятувати сина, впали услід за ним. Свідком трагедії став 7-річний брат загиблого хлопчика. Що залишився в живих хлопчика передали органам опіки, його повинні забрати родичі. Сім'я приїхала в Неаполь на відпочинок з венеціанської провінції. Про це повідомляє газета La Repubblica з посиланням на поліцію.

Видання зазначає, що тріщина, в яку провалилися три людини, могла розширитися після недавніх дощів.

Мер знаходиться поруч з вулканом міста Поццуолі пообіцяв створити комісію, яка займеться перевіркою умов безпеки в туристичних зонах Сольфатара.

Вулкан Сольфатара знаходиться на Флегрейскіх полях близько Неаполя. Більшість вулканів в цій місцевості не діють. Кратер Сольфатара є поглиблення в землі, з якого виходить вулканічний пар.

Нагадаємо, на початку року у Гватемалі як мінімум три туристи загинули під час сходження на вулкан Акатенанго через різке зниження температури повітря.

По предварительным данным, все трое умерли, надышавшись вредными газовыми испарениями. Точную причину их смерти установит медэкспертиза.



Согласно данным полиции, 12-летний мальчик провалился в трещину, которая открылась недавно в запрещенной для посещения туристами зоне. Родители, пытаясь спасти сына, упали вслед за ним. Свидетелем трагедии стал 7-летний брат погибшего мальчика. Оставшегося в живых мальчика передали органам опеки, его должны забрать родственники. Семья приехала в Неаполь на отдых из венецианской провинции.



Издание отмечает, что трещина, в которую провалились три человека, могла расшириться после недавних дождей.



Мэр находящегося рядом с вулканом города Поццуоли пообещал создать комиссию, которая займется проверкой условий безопасности в туристических зонах Сольфатара.



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