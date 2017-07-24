CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ неділю, 23 липня, в Івано-Франківській області блискавка вбила чоловіка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Івано-Франківській області харків'янин загинув від удару блискавки
Загиблий із товаришем перебував на відпочинку
Фото: Pixabaу
Інцидент трапився ввечері біля села Бистрець на полонині "Псарівка" гори Кострич Верховинського району. Про це повідомляє у Facebook прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Загиблий виявився 48-річним мешканцем Харкова, який із товаришем перебував на відпочинку. Для перенесення тіла загиблого з гори довелося залучити рятувальників.
Нагадаємо, 12 липня близько 17-ї години на полі поряд із селом Кузьмина Гребля Христинівського району Черкаської області під час грози блискавка влучила у групу з трьох людей.
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24 07 2017 10:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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