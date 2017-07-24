В Івано-Франківській області харків'янин загинув від удару блискавки

У неділю, 23 липня, в Івано-Франківській області блискавка вбила чоловіка.

Інцидент трапився ввечері біля села Бистрець на полонині "Псарівка" гори Кострич Верховинського району. Про це повідомляє у Facebook прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Загиблий виявився 48-річним мешканцем Харкова, який із товаришем перебував на відпочинку. Для перенесення тіла загиблого з гори довелося залучити рятувальників.

Нагадаємо, 12 липня близько 17-ї години на полі поряд із селом Кузьмина Гребля Христинівського району Черкаської області під час грози блискавка влучила у групу з трьох людей.