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В Івано-Франківській області харків'янин загинув від удару блискавки

Загиблий із товаришем перебував на відпочинку
У неділю, 23 липня, в Івано-Франківській області блискавка вбила чоловіка.
В Івано-Франківській області харків Фото: Pixabaу

Інцидент трапився ввечері біля села Бистрець на полонині "Псарівка" гори Кострич Верховинського району. Про це повідомляє у Facebook прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Загиблий виявився 48-річним мешканцем Харкова, який із товаришем перебував на відпочинку. Для перенесення тіла загиблого з гори довелося залучити рятувальників.

Нагадаємо, 12 липня близько 17-ї години на полі поряд із селом Кузьмина Гребля Христинівського району Черкаської області під час грози блискавка влучила у групу з трьох людей.

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24 07 2017 10:37
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