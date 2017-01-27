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В Ізраїль автобус упав в ущелину: двоє осіб загинули, - ВІДЕО

Аварія сталася через складні погодні умови
На західному шосе в Ізраїлі пасажирський автобус зірвався із 70-метрового обриву.
В Ізраїль автобус упав в ущелину: двоє осіб загинули, - ВІДЕО Фото: Moshe Mizrachi/Flash90

Внаслідок інциденту двоє людей загинули і семеро дістали травми, повідомляє Times of Israel.

 

За даними видання, автобус упав в ущелину з висоти 70 метрів. Рятувальники вважають, що аварія сталася через темряву, дощ і складний рельєф місцевості.

Нагадаємо, що в Індії шкільний автобус зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого загинули 25 дітей і водій автобуса.

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27 01 2017 14:59
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