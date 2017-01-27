В Ізраїль автобус упав в ущелину: двоє осіб загинули, - ВІДЕО

На західному шосе в Ізраїлі пасажирський автобус зірвався із 70-метрового обриву.

Внаслідок інциденту двоє людей загинули і семеро дістали травми, повідомляє Times of Israel.

עדכון לתאונה במקום כ 15 נפגעים,בהם: 3אנוש , 3 קשה, השאר בינוני וקל. הנפגעים מטופלים על ידי צוותי מד"א בסיוע כוחות צה"ל בתנאי שטח קשים ביותר pic.twitter.com/x9z5vKxeAD — מגן דוד אדום (@mda_israel) 27 января 2017 г.

За даними видання, автобус упав в ущелину з висоти 70 метрів. Рятувальники вважають, що аварія сталася через темряву, дощ і складний рельєф місцевості.

Нагадаємо, що в Індії шкільний автобус зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого загинули 25 дітей і водій автобуса.