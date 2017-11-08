CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНайстаріший чоловік у світі Ісраель Крістал помер у Ізраїлі у віці 113 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Ізраїлі помер найстаріший чоловік у світі
Кондитер за професіэю, Крістал народився в Польщі 15 вересня 1903 року
Фото: haaretz.co.il
Житель Хайфи, що пережив Голокост, був визнаний найстарішою людиною світу. Його ім'я в 2016 році занесли до книги рекордів Гіннеса, повідомляє Haaretz.
Кондитер за професіэю, Крістал народився в Польщі 15 вересня 1903 року. Під час Другої світової війни разом з родиною його перевозили з одного концтабору в інший. Двоє дітей загинули в гетто у Лодзі, дружина - в Освенцімі-Біркенау.
Після війни він залишився в Польщі, створив нову сім'ю. У 1950 році разом з сім'єю емігрував у Ізраїль.
Нагадаємо, що чоловік на ім'я Содимеджо, можливо найстаріший житель планети, помер на індонезійському острові Ява у віці 146 років.
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11 08 2017 22:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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