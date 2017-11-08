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В Ізраїлі помер найстаріший чоловік у світі

Кондитер за професіэю, Крістал народився в Польщі 15 вересня 1903 року
Найстаріший чоловік у світі Ісраель Крістал помер у Ізраїлі у віці 113 років.
В Ізраїлі помер найстаріший чоловік у світі Фото: haaretz.co.il

Житель Хайфи, що пережив Голокост, був визнаний найстарішою людиною світу. Його ім'я в 2016 році занесли до книги рекордів Гіннеса, повідомляє Haaretz.

Кондитер за професіэю, Крістал народився в Польщі 15 вересня 1903 року. Під час Другої світової війни разом з родиною його перевозили з одного концтабору в інший. Двоє дітей загинули в гетто у Лодзі, дружина - в Освенцімі-Біркенау.

Після війни він залишився в Польщі, створив нову сім'ю. У 1950 році разом з сім'єю емігрував у Ізраїль.

Нагадаємо, що чоловік на ім'я Содимеджо, можливо найстаріший житель планети, помер на індонезійському острові Ява у віці 146 років.

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11 08 2017 22:20
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