В Києві створили Раду ветеранів АТО
"Сьогодні в Києві більше 80 організацій учасників АТО. Тому ми прийняли рішення сформувати єдиний колегіальний орган з ветеранів, з яким будемо вести діалог для вирішення всіх необхідних і важливих питань про виділення землі, компенсацій, надання пільг та ін. Створення Ради ветеранів АТО важливо для більш продуктивного і ефективного співробітництва ветеранів та столичної влади", - повідомив мер столиці Віталій Кличко після прийняття відповідного рішення 25 вересня, інформує прес-служба КМДА.
За його словами, до Ради ветеранів АТО увійдуть 10 районних організацій ветеранів, міська, а також організації, які опікуються сім'ями загиблих. До цієї Ради можуть приєднатися і інші учасники АТО.
Кличко запевнив, що столична влада робить все можливе, щоб надати соціальні гарантії для військових, а також підтримує сім'ї загиблих в АТО киян.
"Надалі ми будемо робити все, щоб ефективно вирішувати всі проблемні питання учасників АТО", - підсумував мер.
Нагадаємо, у липні Президент Петро Порошенко виступив з ініціативою розглянути можливість створення в Україні міністерства з питань ветеранів.
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