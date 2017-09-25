В Києві створили Раду ветеранів АТО

У Києві 25 вересня був сформований єдиний колегіальний орган - Рада ветеранів АТО.

"Сьогодні в Києві більше 80 організацій учасників АТО. Тому ми прийняли рішення сформувати єдиний колегіальний орган з ветеранів, з яким будемо вести діалог для вирішення всіх необхідних і важливих питань про виділення землі, компенсацій, надання пільг та ін. Створення Ради ветеранів АТО важливо для більш продуктивного і ефективного співробітництва ветеранів та столичної влади", - повідомив мер столиці Віталій Кличко після прийняття відповідного рішення 25 вересня, інформує прес-служба КМДА.

За його словами, до Ради ветеранів АТО увійдуть 10 районних організацій ветеранів, міська, а також організації, які опікуються сім'ями загиблих. До цієї Ради можуть приєднатися і інші учасники АТО.

Кличко запевнив, що столична влада робить все можливе, щоб надати соціальні гарантії для військових, а також підтримує сім'ї загиблих в АТО киян.

"Надалі ми будемо робити все, щоб ефективно вирішувати всі проблемні питання учасників АТО", - підсумував мер.

Нагадаємо, у липні Президент Петро Порошенко виступив з ініціативою розглянути можливість створення в Україні міністерства з питань ветеранів.