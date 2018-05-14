В київському хостелі виявили майже сотню нелегальних мігрантів

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції України спільно з працівниками столичного главку поліції і столичного ГУ Держміграційної служби провели спецоперацію з виявлення мігрантів,які незаконно перетнули кордон України для подальшого потрапляння до країн Європи.

Раніше співробітники Закарпатського управління ДВБ Нацполіції встановили, що затримані на кордоні України мігранти з Шрі-Ланки, які намагалися потрапити до Західної Європи, тривалий час проживали в Києві, заявили у прес-службі Департаменту.

В одному з хостелів, розташованих біля одного з ринків Києва, залишилося проживати ще майже 70 їхніх співвітчизників, додали у повідомленні.

"За отриманою інформацією, в рамках розпочатого кримінального провадження... була відпрацьовано територію біля ринку "Троєщина". Місцезнаходження цього хостелу правоохоронці встановили", - йдеться в повідомленні.

Під час спецоперації, в якій були задіяні сили згаданих раніше силових структур, були проведені санкціоновані обшуки за адресою виявленого закладу.

"У приміщенні, розташованому на території автогаражного кооперативу, було виявлено 98 осіб, усі вони - іноземці. Мігрантів доправили до Деснянського управління столичної поліції для встановлення особистих даних, наявності документів, а також - каналу потрапляння до України та осіб, які їм у цьому сприяли", - зазначили у прес-службі ДВБ Нацполіці.

В управлінні поліції після перевірки у 32 доправлених не виявили жодних документів, які б давали право на проживання в Україні. Це уродженці: Азербайджану, Бангладеш, Таджикистану, Узбекистану, Росії. Встановлено, що всі вони потрапили до Києва з Російської Федерації в обхід офіційних пунктів пропуску через державний кордон України.

За таку "подорож" кожен з нелегалів платив від 3 до $5 тис. своїм землякам, які сприяли їм у незаконному переміщенні", - інформують в прес-службі.

За цими результатами працівники ГУ ДМС у м.Києві вирішують питання про притягнення порушників-іноземців до адміністративної відповідальності і готуються необхідні документи для депортації "гостей". Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіціі України проводять заходи, спрямовані на встановлення причетності до нелегального бізнесу співробітників правоохоронних органів.

Нагадаємо, що берегова охорона Греції затримала понад 60 мігрантів та контрабандистів з України.