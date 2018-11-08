Трагедія на Запоріжжі: в лікарні померла 7-річна дитина, яка постраждала в ДТП

У лікарні Запоріжжя під час операції померла 7-річна дитина, що постраждала в ДТП у Запорізькій області, яка сталась 10 серпня, ставши сьомою жертвою аварії.

П'ятеро дорослих залишаються під наглядом медиків. З них троє - в реанімації, двоє в відділенні інтенсивної терапії. Ще чотирьох осіб оглянули і відпустили додому, повідомляє "5 канал".

"Це переломи тих чи інших відділів хребта, переломи ребер, черепно-мозкова травма, перелом ключиці, удари. У реанімації перебувають дві жінки, чиї діти загинули, і в реанімації перебуває потерпілий, який був безпосередньо в автомобілі в якості пасажира", - коментує ситуацію головний лікар обласної клінічної лікарні Ігор Шишка.

З жінками, чиї діти загинули, працюють психологи.

У повідомленні йдеться, що сьогодні також стало відомо, що водій маршрутки не мав дозвільних документів на перевезення пасажирів.

31-річному водієві КамАЗа оголосили підозру. Сьогодні йому оберуть запобіжний захід.

Нагадаємо, що 10 серпня, на трасі "Харків-Севастополь" неподалік від села Кам'янське вантажівка знесла з дороги мікроавтобус, який їхав з курортного селища Кирилівка з пасажирами.

За попередніми даними, у КамАЗа відмовило управління і він виїхав на зустрічну смугу, де врізався в маршрутку.

Через сильний удар мікроавтобус перекинувся на дах. У той ж час вантажівка вилетіла в кювет, де і зупинилася.

На місці трагедії загинули п'ятеро дітей і один дорослий. Понад десять пасажирів госпіталізували.

В липні після трьох великих аварій за участю маршруток поліція оголосила про операцію "Перевізник".

У перший же день перевірок було виявлено порушення в роботі 87 автобусів.

Станом на 10 серпня цього року поліція оглянула понад 64 тисячі транспортних засоби та виявила майже півтори тисячі технічно несправних транспортних засобів, які використовуються для перевезення пасажирів.