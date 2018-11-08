Трагедія на Запоріжжі: в лікарні померла 7-річна дитина, яка постраждала в ДТП
П'ятеро дорослих залишаються під наглядом медиків. З них троє - в реанімації, двоє в відділенні інтенсивної терапії. Ще чотирьох осіб оглянули і відпустили додому, повідомляє "5 канал".
"Це переломи тих чи інших відділів хребта, переломи ребер, черепно-мозкова травма, перелом ключиці, удари. У реанімації перебувають дві жінки, чиї діти загинули, і в реанімації перебуває потерпілий, який був безпосередньо в автомобілі в якості пасажира", - коментує ситуацію головний лікар обласної клінічної лікарні Ігор Шишка.
З жінками, чиї діти загинули, працюють психологи.
У повідомленні йдеться, що сьогодні також стало відомо, що водій маршрутки не мав дозвільних документів на перевезення пасажирів.
31-річному водієві КамАЗа оголосили підозру. Сьогодні йому оберуть запобіжний захід.
Нагадаємо, що 10 серпня, на трасі "Харків-Севастополь" неподалік від села Кам'янське вантажівка знесла з дороги мікроавтобус, який їхав з курортного селища Кирилівка з пасажирами.
За попередніми даними, у КамАЗа відмовило управління і він виїхав на зустрічну смугу, де врізався в маршрутку.
Через сильний удар мікроавтобус перекинувся на дах. У той ж час вантажівка вилетіла в кювет, де і зупинилася.
На місці трагедії загинули п'ятеро дітей і один дорослий. Понад десять пасажирів госпіталізували.
В липні після трьох великих аварій за участю маршруток поліція оголосила про операцію "Перевізник".
У перший же день перевірок було виявлено порушення в роботі 87 автобусів.
Станом на 10 серпня цього року поліція оглянула понад 64 тисячі транспортних засоби та виявила майже півтори тисячі технічно несправних транспортних засобів, які використовуються для перевезення пасажирів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- ФОТО "Богдана": перші фото нової української гаубиці з калібром 155-мм
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими
- Де починається і закінчується рівність?В рамках міжнародного кінофестивалю "Wiz-Art 2018" охочі могли провести вечір середи у затишному приміщенні Центру міської історії