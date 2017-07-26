В Лівії обидві сторони конфлікту погодились припинити вогонь
Переговори тривали разом із президентом Франції Еммануелем Макроном.
Під час зустрічі, яка відбулася неподалік Парижа, обговорювався "план із 10 пунктів" для встановлення перемир'я у країні.
"Ми зобов'язуємося дотримуватися перемир'я і відмовитися від використання будь-якої зброї з будь-якою метою, яка не є чіткою протидією тероризму", - йдеться у заяві офіційного уряду країни, повідомляє Reuters.
Після переговорів представники сторін потиснули один одному руки перед журналістами. Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що "справа миру значно просунулася".
Нагадаємо, у травні військово-повітряні сили Єгипту завдали ударів по таборах терористів на сході Лівії біля міста Дерну.
Довідка:
Після повалення і вбивства лівійського диктатора Муаммара Каддафі в 2011 році Лівія розкололася на безліч конкуруючих збройних таборів.
Уряд національної єдності Лівії на чолі з Фаїзом Сараджем сформували за посередництва ООН і Європи. Національна армія на чолі з Халіфою Хафтаром діє незалежно від Тріполі і веде затяжну війну з ісламістами.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа