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В Лівії обидві сторони конфлікту погодились припинити вогонь

Переговори тривали разом із президентом Франції Еммануелем Макроном
У Лівії сторони конфлікт за сприянням Франції домовилися про припинення вогню.
В Лівії обидві сторони конфлікту погодились припинити вогонь Фото: theguardian.com

Переговори тривали разом із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Під час зустрічі, яка відбулася неподалік Парижа, обговорювався "план із 10 пунктів" для встановлення перемир'я у країні.

"Ми зобов'язуємося дотримуватися перемир'я і відмовитися від використання будь-якої зброї з будь-якою метою, яка не є чіткою протидією тероризму", - йдеться у заяві офіційного уряду країни, повідомляє Reuters.

Після переговорів представники сторін потиснули один одному руки перед журналістами. Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що "справа миру значно просунулася".

Нагадаємо, у травні військово-повітряні сили Єгипту завдали ударів по таборах терористів на сході Лівії біля міста Дерну.

Довідка:

Після повалення і вбивства лівійського диктатора Муаммара Каддафі в 2011 році Лівія розкололася на безліч конкуруючих збройних таборів.

Уряд національної єдності Лівії на чолі з Фаїзом Сараджем сформували за посередництва ООН і Європи. Національна армія на чолі з Халіфою Хафтаром діє незалежно від Тріполі і веде затяжну війну з ісламістами.

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26 07 2017 12:20
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