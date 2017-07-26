В Лівії обидві сторони конфлікту погодились припинити вогонь

У Лівії сторони конфлікт за сприянням Франції домовилися про припинення вогню.

Переговори тривали разом із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Під час зустрічі, яка відбулася неподалік Парижа, обговорювався "план із 10 пунктів" для встановлення перемир'я у країні.

"Ми зобов'язуємося дотримуватися перемир'я і відмовитися від використання будь-якої зброї з будь-якою метою, яка не є чіткою протидією тероризму", - йдеться у заяві офіційного уряду країни, повідомляє Reuters.

Після переговорів представники сторін потиснули один одному руки перед журналістами. Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що "справа миру значно просунулася". Нагадаємо, у травні військово-повітряні сили Єгипту завдали ударів по таборах терористів на сході Лівії біля міста Дерну.

Довідка:

Після повалення і вбивства лівійського диктатора Муаммара Каддафі в 2011 році Лівія розкололася на безліч конкуруючих збройних таборів.

Уряд національної єдності Лівії на чолі з Фаїзом Сараджем сформували за посередництва ООН і Європи. Національна армія на чолі з Халіфою Хафтаром діє незалежно від Тріполі і веде затяжну війну з ісламістами.