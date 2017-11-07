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В Мінекономіки Туреччини прогнозують підписання з Україною угоди про ЗВТ до кінця року

Угода про вільну торгівлю між Туреччиною і Україною перебуває на стадії розробки, але сторони вже домовилися щодо більшості пунктів документа
Угода про вільну торгівлю між Туреччиною і Україною буде підписана остаточно до кінця цього року.
В Мінекономіки Туреччини прогнозують підписання з Україною угоди про ЗВТ до кінця року Фото: unian.ua

Про це заявив заступник міністра економіки Туреччини Фатіх Метін на засіданні Асоціації турецьких бізнесменів в Україні (TUİD) в Києві, повідомляє Anadolu.

У засіданні також взяли участь заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Михайло Титарчук і посол Туреччини Йонет Джан Тезель.

Угода про вільну торгівлю між Туреччиною і Україною перебуває на стадії розробки, але сторони вже домовилися щодо більшості пунктів документа, сказав Метін.

За його словами, переговори щодо угоди затягуються в зв'язку з великою різницею в собівартості товарів промислового виробництва в Україні і Туреччині.

Метін також повідомив, що за останні роки товарообіг між двома країнами скоротився в зв'язку з політичною кризою в Україні. "

Але у Туреччини та України є достатній потенціал для зростання товарообігу", - сказав Метін.

Зазначимо, у січні поточного року Україна та Туреччина вже погодили 20 тисяч позицій щодо угоди про зону вільної торгівлі.

Нагадаємо, у березні минулого року Президент Петро Порошенко обговорив із прем'єр-міністром Туреччини Ахметом Давутоглу перспективи співпраці між двома країнами в торговельно-економічній сфері, галузі інвестицій, енергетики та транспорту.

Туреччина готова підписати з Україною угоду про зону вільної торгівлі, але не хоче включати до неї розділ щодо сільського господарства.

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