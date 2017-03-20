В Москві зарізали директора "Роскосмосу", який перебував в СІЗО

Виконавчий директор "Роскосмосу" Володимир Євдокимов 18 березня помер від ножових поранень в московському СІЗО, трохи більше місяця тому його перевели з спецблоку з відеоспостереженням в звичайну камеру без відеокамер.

За словами сусідів по камері Євдокимова, вони виявили його тіло в туалеті.

"Двері в туалет були закриті зсередини. Вони намагалися до нього докричатися; смикали двері; з-під них потекла кров", - переказує член громадської спостережної комісії (ОНК) Москви Іван Мельников їх слова, інформує "РБК".

"Керівництво ізолятора подавало заявки [на обладнання відеоспостереження], але поки камери ставлять потихеньку, у міру того, як виділяють фінансування. У більшості приміщень відеоспостереження немає. А до того він на спецблоці був - там можна було за ним приглянути", - сказав Мельников, пояснивши, що спецблок знаходиться під особливим контролем і обладнаний відеоспостереженням.

Євдокимов знаходився в ізоляторі з початку грудня за рішенням Басманного суду Москви. Йому закидали злочин десятирічної давності - шахрайство (ч. 4 ст. 159 КК РФ) на 200 млн руб. з майном літакобудівної корпорації "МіГ".