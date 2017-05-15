В ОБСЄ кажуть, що бойовики не пропускають спостерігачів "незапланованими маршрутами"

Представники місії намагалися проїхати до місця, де встановлена камера в Петровському, коли на блокпості терористи зажадали, щоб члени патруля ідентифікували себе за гендерною ознакою

Проросійські найманці вимагають від ОБСЄ узгоджувати з ними маршрути пересування в окупованому Донбасі.

"У своїй штаб-квартирі в Соледарі Спільний центр контролю і координації передав СММ копію частини пам'ятки, яка, за словами представника Збройних сил Російської Федерації, була видана старшими за рангом членами "ДНР" персоналу на постах і блокпостах, розташованих у непідконтрольних уряду районах Донецької області", - зазначили в прес-службі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, інформує LIGA.net.

Спостерігачі наголосили, що згідно з так званим документом бойовикам наказано зупиняти патрулі ОБСЄ.

"Не дозволяти спостерігачам проїзд, якщо вони пересуваються "незапланованими маршрутами", не вступати в дискусію з членами патруля СММ, а на будь-які питання від СММ відповідати:"Я не компетентний давати роз'яснення", - підкреслили в прес-службі.

Спостерігачі також намагалися проїхати до місця, де встановлена камера в Петровському, коли на блокпості терористи зажадали, щоб члени патруля ідентифікували себе за гендерною ознакою.

СММ поінформувала про це Спільний центр контролю та координації.

Нагадаємо, 8 травня в ОБСЄ заявили, що контрольовані Росією бойовики не пустили спостерігачів місії у тимчасово окуповане село Соснівське на Донеччині.

Раніше СММ ОБСЄ заявляла про сексуальні домагання з боку озброєного чоловіка в ОРДО щодо члена патруля місії жіночої статі.