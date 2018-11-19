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В Одесі через сильний вітер з дощем утворилися затори на дорогах і зупинився транспорт

Жителів міста та області закликали до обережності під час пересування вулицями
В Одесі через негоду утворилися масштабні затори, зупинився рух низки маршрутів громадського транспорту і затоплено вулиці.
В Одесі через сильний вітер з дощем утворилися затори на дорогах і зупинився транспорт Фото:facebook.com/volodymyr.omelyan

Найбільш складна ситуація спостерігається в центрі Одесі, районах Фонтану і Таїрова, а часом - в районі Селища Котовського. У прес-службі міської ради повідомили, що сьогодні в Одесі значно посилиться вітер - до 25-28 м/с. Там же повідомили, що через негоду не працює трамвайний маршрут №20,  повідомляють місцеві ЗМІ та міська влада. У місті йде сильний дощ і посилився вітер.


Фото: Думская

За словами першого віце-мера Анатолія Орловського, до обіду погода ще погіршиться через різких поривів вітру. Комунальників закликали бути готовими до усунення будь-яких пошкоджень. Крім того, затопило шляху на тролейбусному маршруті №8 до Хімічної вулиці, а на проспекті Небесної сотні дерево впало на контактну мережу трамваю №13. Роботу маршруту тимчасово припинено.

Інформація сервісу Google Maps свідчить про значні труднощі з пересуванням по місту - заблоковано рух низкою вулиць, зокрема в центрі Одеси.

Рятувальники ДержНС закликали жителів міста та області бути уважними під час перебування на вулиці та за кермом, враховувати погодні умови і за можливості утриматися від поїздок на далекі відстані. Крім сильного вітру, на півночі області прогнозують мокрий сніг.

Нагадаємо, в середу, 14 листопада в Києві випав перший у цьому сезоні сніг. Через несприятливі погодні умови того дня у столиці сталося майже півтисячі ДТП. Загалом по Україні тоді трапилися 1358 аварій, в яких загинули 11 людей, близько 100 отримали травми.

У КМДА стверджують, що транспортні підприємства Києва забезпечені усім необхідним для роботи в зимовий період, спецтехніка перебуває у стовідсотковій готовності до прибирання вулично-дорожньої мережі від снігу.

 

 

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19 11 2018 14:54
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