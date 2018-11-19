В Одесі через сильний вітер з дощем утворилися затори на дорогах і зупинився транспорт

Жителів міста та області закликали до обережності під час пересування вулицями

В Одесі через негоду утворилися масштабні затори, зупинився рух низки маршрутів громадського транспорту і затоплено вулиці.

Найбільш складна ситуація спостерігається в центрі Одесі, районах Фонтану і Таїрова, а часом - в районі Селища Котовського. У прес-службі міської ради повідомили, що сьогодні в Одесі значно посилиться вітер - до 25-28 м/с. Там же повідомили, що через негоду не працює трамвайний маршрут №20, повідомляють місцеві ЗМІ та міська влада. У місті йде сильний дощ і посилився вітер.



Фото: Думская

За словами першого віце-мера Анатолія Орловського, до обіду погода ще погіршиться через різких поривів вітру. Комунальників закликали бути готовими до усунення будь-яких пошкоджень. Крім того, затопило шляху на тролейбусному маршруті №8 до Хімічної вулиці, а на проспекті Небесної сотні дерево впало на контактну мережу трамваю №13. Роботу маршруту тимчасово припинено.

Інформація сервісу Google Maps свідчить про значні труднощі з пересуванням по місту - заблоковано рух низкою вулиць, зокрема в центрі Одеси.