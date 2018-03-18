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ПОЛІТИКА НОВИНИ

В Одесі двічі за день "мінували" консульство РФ

Повідомлення про мінування не підтвердилися
Поліція завершила перевірку повідомлень про мінування консульства Росії в Одесі, однак вибухонебезпечних предметів не виявила.
В Одесі двічі за день "мінували" консульство РФ Фото: radiosvoboda.org

Як повідомили в поліції Одещини, в неділю о 8:10 ранку на спецлінію "102" надійшло анонімне повідомлення про те, що вулиця Гагарінське плато замінована.

Згодом поліція заявила, що повідомлення про мінування виявилося неправдивим.

"Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Вживаються заходи по встановленню особи правопорушника та притягненню його до відповідальності", – повідомили в поліції.

О 14:40 на спецлінію "102" знову надійшло анонімне повідомлення про те, що будівля генерального консульства Російської федерації за адресою вулиця Гагарінське плато, 14 та територія району Аркадія в Одесі заміновані.

На місці працювали вибухотехніки та кінологи, які перевірили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Внаслідок обстеження будівлі Генерального консульства Російської федерації та території Аркадіі вибухонебезпечних пристроїв чи предметів не виявили.

"Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Працівники поліції встановлюють особу, яка надала завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян", – зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, за першими результатами підрахунку голосів та екзит-полів, Володимир Путін набирає на виборах президента Росії понад 70% голосів.

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18 03 2018 22:20
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