В Одесі двічі за день "мінували" консульство РФ
Як повідомили в поліції Одещини, в неділю о 8:10 ранку на спецлінію "102" надійшло анонімне повідомлення про те, що вулиця Гагарінське плато замінована.
Згодом поліція заявила, що повідомлення про мінування виявилося неправдивим.
"Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Вживаються заходи по встановленню особи правопорушника та притягненню його до відповідальності", – повідомили в поліції.
О 14:40 на спецлінію "102" знову надійшло анонімне повідомлення про те, що будівля генерального консульства Російської федерації за адресою вулиця Гагарінське плато, 14 та територія району Аркадія в Одесі заміновані.
На місці працювали вибухотехніки та кінологи, які перевірили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Внаслідок обстеження будівлі Генерального консульства Російської федерації та території Аркадіі вибухонебезпечних пристроїв чи предметів не виявили.
"Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Працівники поліції встановлюють особу, яка надала завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян", – зазначили правоохоронці.
Нагадаємо, за першими результатами підрахунку голосів та екзит-полів, Володимир Путін набирає на виборах президента Росії понад 70% голосів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. ЕксклюзивСпорт поза політикою?
- Весна реформ идет, весне дорогу. Или тезисы по мотивам тезисов о весенних реформах