Путін набирає на виборах президента РФ понад 70%
Такими є перші результати підрахунку голосів, інформує "Інтерфакс".
За даними російської ЦВК, за підсумками підрахунку 21,33% голосів Путін набирає 71,97%.
Попередні результати інших кандидатів:
Павло Грудінін – 15,90%
Володимир Жириновський – 6,96%
Ксенія Собчак – 1,39%
Григорій Явлінський – 0,77%
Сергій Бабурін – 0,62%
Максим Сурайкін – 0,61%
Борис Тітов – 0,59%
Схожі результати показали опитування на виході з виборчих дільниць (екзит-поли), повідомляє "РИА-Новости".
За даними фонду "Громадська думка", Путін набирає 77% голосів. За даними Всеросійського центру вивчення громадської думки – 73,9%.
Явка на виборах, за даними ЦВК на 18:00 за московським часом, в цілому по Росії склала 59,93%.
Нагадаємо, в неділю, 18 березня, в РФ обирали президента країни.
У п'ятницю в Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що в день проведення в Росії президентських виборів, на територію російських дипломатичних представництв громадяни Росії допускатися не будуть.
Росія заявила, що розраховує на оцінку ООН та Організації з безпеки і співробітництва в Європі з приводу заборони росіянам голосувати на виборах президента в Україні.
У Києві зранку 18 березня були перекриті підступи до посольства Росії в Україні.
ООН, ОБСЄ і Рада Європи не відреагували на звернення уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової у зв'язку з рішенням влади України про недопуск громадян Росії, які не є дипломатами, голосувати в дипустановах РФ в країні.
Напередодні міністри закордонних справ Данії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Швеції та України звернулися зі спільною заявою у зв'язку з четвертою річницею анексії Криму Росією.
Президент України Петро Порошенко, який перебуває з державним візитом на Близькому Сході, висловився щодо виборів президента Російської Федерації в окупованому Криму.
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