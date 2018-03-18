Путін набирає на виборах президента РФ понад 70%

За першими результатами підрахунку голосів та екзит-полів, Володимир Путін набирає на виборах президента Росії понад 70% голосів.

Такими є перші результати підрахунку голосів, інформує "Інтерфакс".

За даними російської ЦВК, за підсумками підрахунку 21,33% голосів Путін набирає 71,97%.

Попередні результати інших кандидатів:

Павло Грудінін – 15,90%

Володимир Жириновський – 6,96%

Ксенія Собчак – 1,39%

Григорій Явлінський – 0,77%

Сергій Бабурін – 0,62%

Максим Сурайкін – 0,61%

Борис Тітов – 0,59%

Схожі результати показали опитування на виході з виборчих дільниць (екзит-поли), повідомляє "РИА-Новости".

За даними фонду "Громадська думка", Путін набирає 77% голосів. За даними Всеросійського центру вивчення громадської думки – 73,9%.

Явка на виборах, за даними ЦВК на 18:00 за московським часом, в цілому по Росії склала 59,93%.

Нагадаємо, в неділю, 18 березня, в РФ обирали президента країни.

У п'ятницю в Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що в день проведення в Росії президентських виборів, на територію російських дипломатичних представництв громадяни Росії допускатися не будуть.

Росія заявила, що розраховує на оцінку ООН та Організації з безпеки і співробітництва в Європі з приводу заборони росіянам голосувати на виборах президента в Україні.

У Києві зранку 18 березня були перекриті підступи до посольства Росії в Україні.

ООН, ОБСЄ і Рада Європи не відреагували на звернення уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової у зв'язку з рішенням влади України про недопуск громадян Росії, які не є дипломатами, голосувати в дипустановах РФ в країні.

Напередодні міністри закордонних справ Данії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Швеції та України звернулися зі спільною заявою у зв'язку з четвертою річницею анексії Криму Росією.

Президент України Петро Порошенко, який перебуває з державним візитом на Близькому Сході, висловився щодо виборів президента Російської Федерації в окупованому Криму.