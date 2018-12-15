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В Одесі горить відділення "Нової пошти", меблевий цех і шиномонтаж

Жертв і постраждалих у результаті пожежі, попередньо, немає
В Одесі виникла масштабна пожежа на Миколаївській дорозі: горить відділення "Нової пошти", меблевий цех і шиномонтаж.
В Одесі горить відділення "Нової пошти", меблевий цех і шиномонтаж Фото: dumskaya.net

"Сильна пожежа на Миколаївській дорозі, в районі "Одескабель". Спалахнула будівля, в якій розташовується відділення "Нової пошти", шиномонтаж і меблевий склад. На дорозі сильне задимлення і величезна пробка. Трамваї розвертаються на Ярмарковій", - повідомляє місцеве видання "Думська".


Фото: dumskaya.net

Місцеві жителі стверджують, що пожежа почалася з приміщення, де збирали меблі. Поки викликали пожежників, вона перекинулася на відділення "Нової пошти", підшипникову майстерню і шиномонтаж.

Жертв і постраждалих в результаті пожежі, попередньо, немає.

Також, 21 листопада у верхніх приміщеннях Львівської обласної клінічної лікарні сталася пожежа.

 
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15 12 2018 16:21
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