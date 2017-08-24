В Одесі невідомі розбили бюст маршалу Жукову
Слідчо-оперативна група зі слів очевидців події встановила, що невідомі повалили з півтораметрового гранітного постаменту бюст маршалу Жукову, завантажили його в автомобіль "Мерседес Віто" чорного кольору і поїхали в невідомому напрямку, повідомляє "Думська".
Через деякий час фрагменти пам'ятника були виявлені в центрі Одеси на Деволановському спуску. Зараз вони доставлені в Таїровське відділення поліції і долучені до матеріалів кримінального провадження.
Досудове розслідування триває. Встановлюються особи, причетні до скоєння вказаного кримінального злочину.
Перший раз пам'ятник Жукову викрали в листопаді 2014 року. Скульптору довелося виготовити новий бюст, який поставили на п'єдестал восени 2015-го.
Нагадаємо, що у Подільську (колишньому Котовську) Одеської обл. демонтували пам'ятник командиру червоноармійських загонів, учаснику "червоного терору" Григорію Котовському.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО СБУ спіймала інформатора "ДНР", який "приїхав у гості до родичів", - ВІДЕО
- ФОТО Висічені з скелі храми Ефіопії: можливо, їх побудували ангели
- ВІДЕО Затятого "борця з бандерівцями" призначили чиновником Управління освіти у Краматорську, - журналіст
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа