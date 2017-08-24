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В Одесі невідомі розбили бюст маршалу Жукову

Перший раз пам'ятник Жукову викрали в листопаді 2014 року
В Одесі невідомі особи демонтували бюст маршалу Георгію Жукову, який стояв на розі проспекту Небесної Сотні (колишній проспект Жукова) і вул. Академіка Глушка, після чого підвісили його над Деволановським спуском.
В Одесі невідомі розбили бюст маршалу Жукову Фото: facebook.com/notes

Слідчо-оперативна група зі слів очевидців події встановила, що невідомі повалили з півтораметрового гранітного постаменту бюст маршалу Жукову, завантажили його в автомобіль "Мерседес Віто" чорного кольору і поїхали в невідомому напрямку, повідомляє "Думська".

Через деякий час фрагменти пам'ятника були виявлені в центрі Одеси на Деволановському спуску. Зараз вони доставлені в Таїровське відділення поліції і долучені до матеріалів кримінального провадження.

Досудове розслідування триває. Встановлюються особи, причетні до скоєння вказаного кримінального злочину.

Перший раз пам'ятник Жукову викрали в листопаді 2014 року. Скульптору довелося виготовити новий бюст, який поставили на п'єдестал восени 2015-го.

Нагадаємо, що у Подільську (колишньому Котовську) Одеської обл. демонтували пам'ятник командиру червоноармійських загонів, учаснику "червоного терору" Григорію Котовському.

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24 08 2017 12:37
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